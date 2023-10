Moción trampa del PP para provocar sobre todo al PSOE en el pleno ordinario de este lunes. El motivo: "instar al Gobierno de España a la no aplicación de medidas de gracia, a personas condenadas por delitos de corrupción, en el ejercicio de responsabilidades políticas".

La moción hubiera pasado sin mayor pena ni gloria si no fuera porque al final los socialistas cayeron en la trampa y en el último turno de palabra quisieron intervenir aunque solo disponían de un minuto para ello, sabiendo por supuesto que nadie les podía contestar al tener ellos la última palabra. El problema es que a Héctor Díez, en su turno de palabra, le interrumpieron desde el público asistente, y de repente se consumió el minuto disponible, por lo que apenas tuvo tiempo de lanzar un par de ideas que en cualquier caso pasaron prácticamente desapercibidas al considerar que debía protestar y enzarzarse con la presidencia del pleno al cuestionar su papel en la moderación.

Díez protestó porque no le dejaban hablar, criticó a la presidenta del pleno, la edil popular Irene Ruiz, y nuevos momentos de tensión se revivieron en una sesión que estuvo repleta de enfrentamientos previos en casi todas las mociones presentadas por gobierno u oposición.

Previamente, José Navarro, del PP, habló, para respaldar su moción, de la lucha contra la corrupción. "En este periodo de transparencia e integridad se han introducido nuevas leyes, se ha potenciado la independencia del poder judicial y la conciencia social, medidas y compromisos irrenunciables para cualquier administración pública y cargos públicos", dijo.

Los ERE

Y cuando todos pensaban que se estaba refiriendo a los independentistas catalanes y a su prevista amnistía, Navarro desveló que apuntaba, en primera instancia, a la "preocupación" acerca de la intención del Ministerio de Justicia de aplicar unos indultos a los casos de los ERE de Andalucía, "con más de 680 millones de euros robados a los parados de Andalucía para gastarlos, entre otros, a cocaína y prostitución. Nunca antes se había robado tanto en una trama delictiva amparada por la Junta de Andalucía".

El PP, mientras PSOE y Compromís no utilizaban los dos turnos que disponían para poder contestar a los argumentos, insistía en que "a día de hoy no procede ver a políticos a indultar a políticos", a la vez que pedía decir "basta a las mentiras de Pedro Sánchez, a la inmunidad a los compañeros de carné" y hablaba de "corrupción moral".

"Dictadura bolivariana"

Aurora Rodil, de Vox, llegó a decir que "esto es un eslabón más de caminar hacia una dictadura bolivariana. Ahora quieren indultar a los que robaron más que nadie". "Le pedimos al pueblo de bien que se movilice ante esta ignominia", agregaba.

En su segundo turno, Rodil añadía además que la amnistía era "la mayor de las corrupciones porque pretende hacer que no hubo delito". "Que viva España", terminó su intervención la cabeza de lista de Vox.

A José Navarro le llamaba la atención también que a la que denominó "la concejala número 13 del PSOE", refiriéndose a Esther Díez de Compromís, no dijera nada "del mayor caso de corrupción política de nuestro país. Es altamente significativamente. Pedro Sánchez dijo que le avergonzaría ver a políticos indultando a políticos. Ustedes son incapaces de alzar la voz", concluyó refiriéndose al PSOE sobre esto último.

Voto en contra

PSOE y Compromís votaron en contra de la moción del PP, y para justificar su voto Compromís sí tomó la palabra al final, con un límite de un minuto de duración, para decir que no había intervenido en este debate para no participar de la "incoherencia", además de recordar que el PP en su día pidió la libertad para Eduardo Zaplana porque estaba enfermo, o las "135 condenas de corrupción en la Generalitat Valenciana", o los casos de corrupción cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Héctor Díez, del PSOE, sí pedía utilizar el último minuto que había para intervenir y subrayó que no habían tomado la palabra antes para "no participar de ningún circo". "Estas son las preocupaciones del PP y de los seguidores de Milei (refiriéndose a Vox)", agregaba Díez, quien criticaba que los populares no trajeran al pleno debates sobre los problemas reales de los ilicitanos, "de traer propuestas y soluciones, pero esto es lo que nos ponen encima de la mesa, cuando son el único partido condenado por corrupción". Y a continuación se montó la bronca, por enésima vez en este pleno, al quejarse los socialistas de que no había podido consumir su minuto realmente al ser interrumpidos desde el público. Posteriormente, en otra moción, Vox también no pudo terminar su argumentación al ser interrumpida en su minuto final y la presidenta adoptar el mismo criterio que con el PSOE.

Eso sí, la presidenta del pleno le recordó al PSOE que no habían utilizado sus dos turnos de palabra en la moción sobre corrupción y que por tanto no podían decir que no se les había dejado explicarse.