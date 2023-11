Seguro que a más de uno le ha pasado que llega el autobús urbano y cuando se pone a rascar en el bolsillo no tiene las monedas suficientes para subir. A partir de ahora esa situación en Elche ya no se revivirá, ya que la ciudad ha implementado en toda la flota de transporte urbano el pago con tarjeta o móvi. La ciudad se puede poner ya al nivel de otras próximas como Alicante, que desde hace algunos años ofrecen esta opción que desde hace mucho tiempo venían reivindicando los usuarios. Incluso el propio alcalde, Pablo Ruz, ha admitido hoy entre risas en la presentación del servicio que él no suele llevar dinero en efectivo, por lo que a las claras era una necesidad para los usuarios sobre todo más jóvenes.

Digitalización Y no queda ahí la cosa, ya que el proceso de digitalización que llevaba tiempo anunciándose para los 63 autobuses urbanos de Elche se cumplirá de aquí a finales de año, y ello incluye que los vehículos cuenten con cámaras de seguridad junto al conductor, sistema por voz para que las personas invidentes sepan en qué línea están y cuando pueden bajar, o incluso otro tipo de cámaras de conteo que sólo medirán el nivel de carga de los autobuses para que los pasajeros sepan de antemano si va mucha gente en el interior. Aquí es donde también se dará un salto, ya que en unos días se va a lanzar una aplicación móvil con la que se permitirá renovar los bonos sin tener que ir a oficinas a sacarlos e incluso el interesado en acceder al transporte podrá ver por donde circulan, en tiempo real, cada una de las líneas. Elche incorpora a la circulación su primer bus eléctrico de los siete que llegarán este verano Así lo ha expuesto hoy el director de Autobuses Urbanos de Elche (AUESA), Ángel Andreu. Respecto al pago con tarjeta sostiene que así se cumplen los objetivos de seguridad y rapidez en el uso de transporte. Este proyecto se ha lanzado con ayuda del banco santander y Occidente junto a la plataforma de pago Resit. Los sistemas de pago se han instalado en la parte del cubo junto al pupitre del conductor y con el tiempo se dispondrá también de estos dispositivos en la parte trasera. Hay también lectores de Qr para pasar los bonos y para acceder a la información en unas pequeñas pantallas. Conducción eficiente De igual forma, el responsable ha apuntado que también se está culminando un proyecto sobre conducción eficiente y racional de cara al conducto y se está instalando en la mitad de la flota un sistema de control medioambienta para hacer mapa medioambiental de la ciudad. El autobús urbano en Elche roza los 10 millones de pasajeros pero queda lejos de los 12 millones que tenía antes del covid Por su parte el regidor, Pablo Ruz, ha resaltado que el hecho de no pagar necesariamente con billete o monedas es un avance "imprescindible" y una oportunidad "para coger más el autobús". Ya en marzo el anterior ejecutivo local (PSOE y Compromís) anunció estos avances y ya entonces se estimaba que para septiembre se incorporarían estas nuevas formas de pago, que se han presentado dos meses después de lo esperado. Entonces la que era edil del área de Movilidad, Esther Díez estimó que la renovación de la infraestructura contaba con un presupuesto de 1,8 millones de euros, de los cuales el 90% están financiados con los fondos europeos Next Generation.