El grupo municipal socialista de Elche no piensa agachar la cabeza este martes en el pleno-encerrona que el equipo de gobierno, conformado por PP y Vox, ha convocado a partir de las 9 horas en el Ayuntamiento con el objetivo de condenar la amnistía. Los socialistas no solo no van a tomar la palabra sino que, además, ya han presentado una enmienda de sustitución de la moción que defenderá el PP.

La enmienda de sustitución del grupo municipal socialista, que seguramente no va a llegar a ninguna parte dada la mayoría del actual ejecutivo, propone que el punto primero y cuarto de la moción que defenderá el PP se queden igual, pero que el segundo y el tercero se sustituyan, de manera que la moción pudiera quedar en última instancia del siguiente modo: Primero: Manifestar su firme adhesión a la Constitución Española de 1978 y su voluntad de defender el Estado de Derecho. Segundo (y aquí viene uno de los cambios propuestos por el PSOE): Que la Ley de Amnistía se encuadre en los términos del Estado de Derecho y la Constitución como el marco jurídico de la nueva norma para garantizar la convivencia en Cataluña. Tercero (el otro cambio): Que el criterio de condonación de la deuda se aplique, no solo en Cataluña, sino al resto de comunidades autónomas del régimen común para velar por la igualdad, aunque no dispongan del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Cuarto: Expresar su firme rechazo a la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación de cualquier territorio de España. Escarnio público Todo apunta a que los concejales socialistas tendrán que enfrentarse este martes a un ambiente totalmente hostil en el pleno que tiene carácter extraordinario. Saben que hagan lo que hagan, digan lo que digan, la sesión plenaria se ha convocado en última instancia para sacarles los colores, para evidenciar el escarnio público, donde concejales de PP y Vox posiblemente traten de avergonzar o provocar, como en el último pleno, a los ediles ilicitanos por las decisiones tomadas por su partido a nivel nacional. Ante ello, el portavoz municipal socialista, Héctor Díez, tratará de rebatir sus argumentos y propiciar un debate "sereno". "No vamos a participar de ningún circo", avisa Díez, quien recuerda que los concejales socialistas van al salón de plenos a hacer política y "no a montar ningún tipo de circo". Los socialistas no descartan que PP y Vox atraigan a simpatizantes para que les abucheen y crispen en este pleno-trampa, donde la mayoría del equipo de gobierno se va a imponer sí o sí. Posición propia Aunque nadie quiera escucharles en el pleno, los socialistas quieren fijar su posición propia, dar explicaciones y tratar de no entrar al trapo de las provocaciones. Veremos sin Compromís rebate también con argumentos o prefiere guardar silencio para no alargar un pleno incómodo y que de antemano la oposición sabe que tiene casi seguro perdido en la votación final. "Se van a confrontar dos modelos: los que apuestan por los términos de traición, ruptura y de que España está en peligro y los que apostamos por el diálogo, la convivencia y por el consenso de una España plural y diversa", añade Héctor Díez, quien aspira a que la sesión de mañana sea un espacio "donde los grupos políticos puedan expresar su posición clara y para que la ciudadanía pueda crear su propia opinión al escucharnos".