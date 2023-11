«Ella ya no está, no te puedes imaginar lo que sufrimos la familia, y lo que es tener que enfrentarte al asesino en el juicio». El 14 de julio de 2019 la vida de Geli, sus hermanos, sus padres y sobrinos cambió tan bruscamente como al que le clavan un puñal. Su hermana, María Asunción Pérez, fue asesinada a manos de su marido, del que estaba en trámites de separación, en el garaje de la vivienda en el barrio de Altabix.

Este sábado esta ilicitana tenía los ojos vidriosos pintados de morado a juego con la ropa. «Mientras estoy aquí ella no muere», señalaba a este diario con un convencimiento máximo después de narrar el mal trago que pasaron y las secuelas psicológicas que se les han quedado.

Lápidas

Con emoción contenida buscaba este sábado el nombre de su hermana entre las más de 60 lápidas que el Ayuntamiento colocó en el Parque Municipal en señal de duelo por todas las mujeres asesinadas de noviembre de 2022 hasta hoy en España, así como por las cinco víctimas de Elche, desde que se tienen registros.

Con este acto institucional que llevaba por lema «no son números, son vidas», la ciudad abrió este 25N al mediodía la conmemoración por el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, pero no fue la única señal de repulsa ya que cuando cayó la noche la Coordinadora Feminista también sensibilizó a la población con una dura performance en la que 52 mujeres, el mismo número de asesinadas en lo que va de año en España, se tiraron al suelo entre velas y flores formando el símbolo femenino con caretas blancas y carteles con los nombres de las víctimas, su edad y procedencia. «Ya no me quedan palabras para expresar el dolor», cantaba mientras la ilicitana Fuensanta Artacho entonando saetas a los pies de las participantes y de una gran pancarta que rezaba «no consiento la violencia sexual» o «disculpen las molestias, nos están asesinando».

Manifiesto

Vanesa Insua, profesora de prevención de la violencia de género en el IES Victoria Kent, leyó un manifiesto incidiendo en que la violencia machista «es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres y es un problema social, o una vergüenza social, que ha asesinado a 1.237 mujeres desde el año 2003».

Abogaron por que se pongan las herramientas necesarias para conseguir una «prevención real» desde los cero años y que abarque a la totalidad del alumnado de la comunidad educativa. Pidieron la abolición de la prostitución, rechazaron los discursos negacionistas «que ponen en peligro los avances», reclamaron más recursos de prevención, formación en perspectiva de género y exigieron que se retire la patria potestad, la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a maltratadores y abusadores.

Manifestación

Cuando se hizo la noche cientos de personas iniciaron una movilización convocada por la Asamblea 8M recorriendo calles hasta El Raval en las que se veía participantes vestidas de morado y cogidas con tiras de luces, a golpe de batucada, en busca de que llegue el día en el que las mujeres salgan a la calle por la noche sin temor de sufrir una agresión.

Antes de la movilización hubo mesas informativas, taller de pancartas y las mujeres del proyecto «El latido de las mariposas» de la Associación del Raval y Hort de Felip tejieron en público.

Ayuntamiento

En cuanto al acto diurno organizado por el Ayuntamiento, hace unos días la concejalía de Mujer anunció que sería la glorieta junto a la fuente del Parque Municipal el sitio elegido para conmemorar la efeméride, lejos de otros espacios habituales como la fachada del Ayuntamiento o el salón de plenos.

Aunque la ubicación suscitó algunas críticas porque podría quedar «arrinconada» la reivindicación, como manifestó Compromís previamente, lo cierto es que el acto, preparado desde la citada concejalía y la Casa de la Dona, estuvo cargado de emotividad. Había pocas sillas para las decenas de personas que asistieron, entre ellas familiares de víctimas de violencia machista que el Ayuntamiento se encargó de llamar días previos para avisar del homenaje.

Al encuentro asistieron los portavoces de todos los grupos municipales y cuando acabó el acto el alcalde, Pablo Ruz, así como su socia de gobierno, Aurora Rodil, junto al resto de ediles y asistentes depositaron flores sobre los nombres de las víctimas mientras sonaba en directo música del cuarteto de cuerda Aram de Elche.

La concejal de Mujer, Caridad Martínez, reiteró que la violencia de género pueden sufrirla mujeres «de cualquier edad y condición» y que se puede encontrar en su forma más suave, empezando por los insultos hasta la más grave que es el asesinato.

«No es un día festivo ni mucho menos pero acompaña a acordarnos, lo que tenemos que hacer es concienciarnos y educar a nuestros hijos en que todas las personas nos tenemos que respetar», señaló Gema Cardona, abogada y mediadora que durante la cita quiso leer un manifiesto, también en homenaje a Tere Susi, una familiar de su marido que fue asesinada a martillazos junto a sus dos hijos en 2004 en Elche. Un caso que, como recordó la profesional, no fue tratado entonces como violencia de género porque se acaba de publicar la ley.

Recuerdo

«Se trata de que no caigan en el olvido, y que recuerde es la primera vez que se han acordado de mi hermana y mis sobrinos desde 2005, y el motivo está claro porque siempre se recordaban a las víctimas del año y en aquella época no existían este tipo de actos», apuntaba Vicente, hermano de Tere Susi, la primera mujer víctima en Elche hace casi dos décadas.

Los familiares señalaron que aunque ahora «se habla mucho más de la violencia de género sigue habiendo asesinatos, seguimos igual o peor».