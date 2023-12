"Cuidado con Paloma que me han dicho que no es broma. Le gusta Santa María, la ha convertido en su terraza donde come, caga y cría (...) te lo digo de veras, hay más palomas que palmeras". Aunque la melodía y el ritmo son las del mítico "Cuidado con Paloma" de Emilio Aragón, desde hace algunos días está sonando por la ciudad una adaptación del tema dirigido a todos aquellos vecinos que tienen la mala costumbre de darle migajas de pan y otras sobras a las palomas cada vez que paran en una terraza o pasean por el parque.

Evitar efecto llamada El Ayuntamiento ha lanzado una curiosa campaña, junto a la agencia Cacahuete Comunicación, para ponerle coto a estas aves sensibilizando sobre la importancia de no alimentarlas para evitar el efecto llamada. Así, en un spot de no más de un minuto se puede ver a "Blanco Palomo", haciendo alusión a la cantante ilicitana que fue a Eurovisión, repasando que con el simple gesto de echarle migas a uno de estos animales se promueve la sobrepoblación de la especie. Elche detecta siete focos donde los vecinos alimentan a las palomas Esta campaña, para la que se han previsto cuñas en medios de comunicación y carteles, también hace uso de otras canciones míticas como "Gavilán o paloma" o el conocido estribillo de "quien detiene palomas al vuelo" de la mítica canción Mujer contra mujer de Mecano, todo para lanzar eslóganes contra el daño que hacen algunos alimentando a estos animales, ya que desde la concejalía de Bienestar Animal recuerdan que el Ayuntamiento ya se preocupa en los palomares de la ciudad de darles agua y comida. Controlar los focos La concejalía ha presentado la iniciativa este jueves y ha dejado claro que la misión con la campaña audiovisual no es demonizar a los animales, si no que la población sea responsable para que los focos de esta especie empiecen a estar controlados. Inma Mora, edil del área, estima que en la ciudad hay 5.000 ejemplares y que el reto es que este numero se centralice en los palomares del Parque Municipal, el único lugar donde se permite alimentarlas, o el de San Antón, para que dejen de ser una problemática en los barrios y para el patrimonio. Elche utilizará repelentes y quimioesterilizantes para atajar las plagas de palomas Como ocurrió hace unos meses en una vivienda de San Antón, los excrementos de palomas pueden contribuir al derrumbe de edificios y corroer fachadas con valor arquitectónico, "así como pueden suponer un riesgo sanitario y ser vector de enfermedades", ha destacado la concejal, que incide en que al tratarse de animales gregarios se van desplazando de un punto a otro cuando notan que reciben alimento por la llamada de otros ejemplares. Ordenanza En 2009 se aprobó una ordenanza que prohibía darle comida a las palomas fuera de los puntos habilitados. Si bien la administración local ha concienciado sobre esta práctica a través de carteles disuasorios pero no ha trascendido que se hayan puesto sanciones, aunque desde el equipo de gobierno no descartan levantar multas si la problemática va a más.