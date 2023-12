¿Le ha cambiado la vida ser Cantó?

Te cambia la vida para bien. Ahora eres un personaje conocido en Elche y la gente te para por la calle, te reconoce y te preguntan.

¿Será su último año?

La ilusión de seguir la tengo, y aunque es decisión de la Sociedad Venida de la Virgen espero que cuenten conmigo más años, aunque no muchos porque hay que seguir dejando paso a los suplentes, que tengo cuatro detrás que están aprendiendo.

¿Qué le supuso la caída durante la carrera el año pasado?

La caída es una anécdota y todos los Cantó que han pasado a lo largo de la historia han tenido alguna caída, no le doy ninguna importancia, fue un incidente y no por culpa del caballo ni mía, se asustó de unas personas que salieron, y la verdad que a eso le quito importancia porque pude recomponerme bastante rápido, la gente casi ni se enteró y lo importante es que el caballo tampoco se hizo nada, para mí eso es lo más importante.

¿Apoya la decisión de poner más seguridad durante el recorrido?

Me parecen correctas las medidas y se deberían haber tomado antes porque es un peligro que la gente se meta donde el caballo está más concentrado para girar, que son las curvas. Me parece genial que se valle parte del recorrido por seguridad mía, del caballo y de la gente porque el caballo se puede ir y no sabes lo que puede pasar. También este año hemos cambiado el suelo, será una goma para que agarre más el caballo a la entrada al Ayuntamiento en lugar del césped del año pasado, porque nos dimos cuenta que resbalaba un poquito.

¿Qué vínculo tiene con el animal en ese momento?

Es bastante fuerte, es una capacidad de concentración entre el caballo y mía, nos unimos y somos uno durante toda la carrera. Lo importante es mi concentración para que el caballo solo piense en el jinete que está arriba.

¿Qué caballos saldrán en las fiestas?

Sacaremos a Lucera para la playa, que es muy tranquila, e hice la playa súper tranquilo con ella el año pasado. Ílice, que es mi yegua, se estrena este año y saldrá para la romería. Atila también se estrena este año en la carrera, y ya ha hecho varias carreras en Moros y Cristianos de Elda. Único, que es único por como es, lo soporta todo por suerte, saldrá en la tarde del 28 y la mañana del 29.

¿Cuál es su actividad como jinete durante el año?

Monto bastante en fiestas de Moros y Cristianos, hacemos espectáculos ecuestres y estoy acostumbrado a salir con caballos en este tipo de representaciones.

¿La experiencia le ha hecho estar más unido a otros guardacostas?

Siempre he tenido muy buena relación con Jerónimo Tripiana y con Paco Sanmartín, pero es verdad que esto nos hace unirnos mucho más, te aconsejan, te ayudan, te escriben y te dan ánimos. Desde pequeñito siempre he soñado con ser Cantó. Monto a caballo desde los ocho años y siempre dije que quería ser ese jinete anunciando la llegada de la Mare de Déu, para mi soñarlo desde pequeñito y que se haga realidad es un placer.

¿Desde cuando está vinculado a la Venida?

Desde bien pequeñito porque además mi abuelo vivía hace muchos años en la casa del Huerto de la Virgen y siempre me han contado anécdotas de cuando la virgen dormía ahí y mi abuelo cedía su habitación. Siempre he participado tanto en la romería como en el resto de actos, para mi es algo muy especial.

«Me parece genial que se valle parte del recorrido porque es un peligro que la gente se meta por donde pasa el caballo en la carrera»

¿En qué ayuda la labor didáctica en colegios?

En la divulgación de la fiesta porque por desgracia hay muchos niños y muchas familias de Elche que no la conocen, y cuando llegan con el cuento de Cantó y las historias que les contamos, se lo transmiten a sus padres y lo van conociendo para que los puedan llevar a la romería, a la carrera o a la procesión. Es algo que une y que además hace que participe mucha más gente.

¿Qué le aportan las visitas a escolares?

Me sirven para prepararme. Durante los años que he sido suplente desde 2017 me ayudó para ir metiéndome en el papel, y también me ayuda para preparar a los caballos, los niños son una prueba de bomba porque se mueven mucho y hacen mucho jaleo.

«Por desgracia hay muchos niños y familias que desconocen la fiesta y las visitas a colegios ayudan a divulgarla»

¿A quién dedica estas fiestas de la Venida?

Este año en especial a mi abuelo que murió hace unos meses y no va a poder estar conmigo para disfrutar.