Con mucha ropa de abrigo bajo el sol, rodeados de colchones y mantas apiladas y con una gran sonrisa. Así recibieron las personas sin hogar, las que viven en el entorno del Pont del Bimil.lenari de Elche, a cinco voluntarios de Cruz Roja, que visitaron el lugar para hacerles entrega de un kit para el frío y una cesta navideña con motivo de estas fechas tan entrañables. Santiago Verdú, Técnico de Emergencias de Cruz Roja Elche, junto a tres voluntarios y una alumna en prácticas de grado en Trabajo Social, Ana Gómez, cargaron una furgoneta con sacos, esterillas y cestas con productos navideños para entregárselo a las personas que duermen en la calle con el fin de «afrontar las bajas temperaturas propias de esta época y de hacerles unas navidades más llevaderas», explicó Verdú.

Los sintecho que a día de hoy viven en el entorno del Pont del Bimil.lenari, se encontraban bajo el sol de una gélida jornada sentados en un par de sillas viejas y con la compañía de su perro, Cobi, que jugaba con una botella de plástico mientras recibía el cariño de sus dueños. Los voluntarios de Cruz Roja Elche, al hacerles entrega de la esterilla, el saco de dormir y la cesta de Navidad con productos como paté o turrón, recogieron las firmas de los sintecho para asegurarse de que el kit para el frío ha sido entregado.

«Esto es una iniciativa que se lleva a cabo todos los años, independientemente de que haya empresas o entidades que colaboren en la donación de sacos de dormir o alimentos, pues las necesidades que tienen las personas que viven día a día en la calle se deben cubrir siempre que se pueda», señaló Verdú. El Técnico de Emergencias recalcó que en estas fechas tan especiales para todos, desde Cruz Roja Elche, «intentamos que las personas que no tienen hogar ni familia se sientan más valoradas y queridas, y es por eso que intentamos hacerles compañía y saber cómo se encuentran cada vez que venimos a visitarles para traerles la cena».

Dos perfiles de persona

Ana Gómez, alumna en prácticas del grado de Trabajo Social, explicaba que hay dos perfiles de personas sin hogar: "Por un lado, está el perfil crónico que consiste en aquella persona que lleva más de dos años viviendo en la calle, y, por otro, el perfil temporal, que se trata de un individuo que lleva muy poco tiempo en una situación de calle al que es mucho más accesible, pues la persona que haya vivido durante muchos años en la calle carece de reglas y normas y ahí entra el proceso de reeducación, que puede durar hasta años".

En el área de personas sin hogar, Cruz Roja Elche agrupa unos 10 voluntarios fijos que colaboran todos los meses, y 30 que lo hacen durante el año. Cristian Rincón es uno de ellos que, cada martes y jueves en horario de 19.30 a 22 horas, lleva la cena a personas que viven en la calle, o como ellos lo abrevian, PSH. "Cuando he pasado por alguna dificultad he necesitado que alguien me brindara una mano para salir de ahí, y ahora que yo me encuentro en una situación favorable, quiero ser el que ayude a los más desfavorecidos", señaló Rincón, que lleva ya un año y medio en la organización como voluntario. "Sin su ayuda no somos nada, todo lo que hacemos y los proyectos que llevamos a cabo es gracias a los voluntarios", destacó Verdú.