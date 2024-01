El Conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha vuelto a ratificar contra la reversión del Hospital del Vinalopó. El responsable autonómico, en una entrevista en les Notícies del Matí de À Punt, ha reiterado que prorrogarán la concesión al grupo Ribera Salud "si siguen funcionando como hasta ahora" y que la decisión última la tomará el Consell basándose en indicadores de eficiencia. El mismo argumento dio el conseller hace escasamente unos meses cuando defendió, antes de un encuentro con la renovada dirección del Hospital General, que el Hospital del Vinalopó se movía entre los mejores indicadores de la red de hospitales de la Comunidad Valenciana.

Preguntado sobre si esta puede ser una decisión sectaria, el titular de Sanidad ha referido que no toma ninguna decisión que pueda afectar a tantas personas "sin saber lo que puede estar pasando". Y al hilo ha destacado que "lo que funciona bien hay que dejar que siga". A este respecto incide en que tiene determinación y que tiene a grandes especialistas detrás que lo asesoran sobre lo que entienden que puede ser mejor para continuar con la atención. "Ahora no ejerzo de médico y quiero escuchar al que más sabe sin prejuicio".

Celebración

En junio de 2023, tras el triunfo de Carlos Mazón, el gerente del departamento de Salud, Rafael Carrasco, ya celebró que no se hable de reversión y ya confió en que el nuevo gobierno de PP y Vox lleven a cabo la prórroga en 2025 como han manifestado los populares en reiteradas ocasiones.

Diferente es la visión de grupos políticos como Compromís, que en el anterior mandaro estaban al frente del Consell y el Ayuntamiento ilicitano junto a PSOE. En los últimos meses han reivindicado que la gestión vuelva a ser pública e incluso hace escasamente días el partido valencianista en las Cortes anunció la presentación de una proposición no de ley para dar el paso porque valoran que no se están cumpliendo unos niveles óptimos de atención, alegando que no se disponen de todos los pediatras necesarios y solo se dispone de una jornada completa de las 9 plazas que habría que tener cubiertas, como denunció el sindicato CC OO.

Dénia

Cuestión aparte la del Hospital de Dénia. Marciano Gómez ha destacado ante los micrófonos de este programa que el 1 febrero la Conselleria de Sanidad se hará cargo del hospital, que se están produciendo reuniones con la junta de personal y sostiene que la decisión está "desideologizada, en absoluto sectaria". Asegura que se está cumpliendo con el objetivo de que se haga una transición ordenada "porque no queremos que sea caótico".

Hospitalización

El conseller ha hecho estas declaraciones en días en los que los hospitales registran altas cotas de hospitalización por virus respiratorios. Gómez ha negado que exista "colapso" y "saturación" en el sistema sanitario a pesar de que los hospitales, al menos los de la provincia, rozan el 90% de ocupación, o incluso alcanzan el 100%. En este sentido asevera que se están atendendiendo a los ciudadanos con patologías no estacionales, "pero si que es cierto que tenemos ciertas tensiones porque en puertas de Urgencias tenemos pacientes…. Queremos que esa presión no llegue a las UCI".

También ha avanzado que los retos próximos son mejorar los indicadores de salud, llama a la participación de la población con la vacunación, y en los tres últimos días, desde que se permite la vacunación contra el covid y la gripe A sin cita, son 72.000 personas las que ya se han inoculado.

Por otro lado, el responsable autonómico pide a la ciudadanía no olvide dinámicas como las que se inculcaron en tiempos de pandemia, como es el lavado de manos de forma habitual para evitar infecciones.