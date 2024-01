El exalcalde de Bigastro acepta 27 meses más de cárcel por cargar gastos en la tarjeta municipal

José Joaquín Moya, quien fuera alcalde de Bigastro entre 1983 y octubre de 2008, concretamente, el día 28, fecha de su detención por la Guardia Civil, ha aceptado este jueves una condena de conformidad, tras un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, por otra de las piezas investigadas desde hace tres lustros en los juzgados de Orihuela y relativas a las irregularidades en su gestión al frente del Ayuntamiento. El consistorio, representado por el abogado Marcos Sánchez Adsuar, ha ejercido la acusación en el procedimiento para que se reintegre el dinero.

El que fue secretario durante aquellos años, Antonio Saseta, ha llegado igualmente a un acuerdo con el acusador público que, en su caso y por el mismo delito, tendrá que cumplir 15 meses de prisión. La sentencia obliga, además, a ambos acusados a indemnizar a las arcas municipales en 77.858 euros.

Este martes se conoció igualmente otra condena de 4,5 años de cárcel por la venta de suelo del sector D12 (valorado en 127.000 euros) que no llegó a las arcas municipales. El juicio para ratificar la conformidad ha tenido lugar ante la sección VII, la misma que dictó esta otra sentencia. El pasado noviembre, el Supremo confirmó otra más de cuatro años de cárcel por malversación y tiene tres asuntos más pendientes de enjuiciamiento. Además, en 2013 fue condenado por un delito de prevaricación administrativa.

Del acuerdo alcanzado se da por probado que José Joaquín Moya, "prevaliéndose del ejercicio de las funciones propias de su cargo y, en particular, de las concernientes a la gestión económica y contable del consistorio, ordenó, actuando con el propósito de lucrarse ilíctamente, el libramiento de efectos cambiarios sin que existiese causa, negocio jurídico o relación jurídica subyacente para ello. La Fiscalía relata una serie de pagarés e importes entre 2004 y 2007 que habría cobrado para su beneficio propio. El 16 de abril de 2004 uno de 3.000 euros ingresado a un hotel, del que el "Ayuntamiento no tiene constancia de su emisión ni dispone de soporte documental alguno que lo justifique". Otro de fecha 21 de abril del mismo año por la misma cantidad e ingresado en una cuenta, del cual tampoco "el Ayuntamiento tiene constancia de su emisión ni dispone de soporte documental alguno que lo justifique" (una frase que se repite para otros pagos). Otro más de 3.000 euros, que hizo efectivo Moya en una oficina bancaria el 20 de abril de 2004 e ingresó en una cuenta. Un cuarto, también de 3.000 euros que también cobró Moya el 1 de junio de 2004. Y uno más de 3.000 euros, el 15 de abril, que Moya ingresó en la cuenta de un medio de comunicación. Hay más cheques, hasta seis en total, para dicha empresa audiovisual: el 17 de diciembre de ese año, por 6.000 euros; el 2 de marzo de 2005, por 5.000 euros; el 26 de abril de 2005 por 1.200 euros; el 8 de junio, por 6.000 euros; otro más por el mismo importe el 18 de julio; uno de 9.000 euros el 23 de enero de 2006. Por último, el exalcalde retiró un pagaré por 64.400 euros el 25 de mayo de 2007, "de su importe solo se aplicó al pago de facturas del Ayuntamiento 42.451,5 euros", dice la sentencia.

La Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento y el hotel "no mantuvieron relaciones comerciales durante los años 2004 y 2007". Del establecimiento comercial era socio y administrador único el propio José Joaquín Moya. En total, las facturas a la mercantil de comunicación asciende a 36.200 euros, "sin que el Ayuntamiento tenga constancia de la emisión de dichos pagarés ni el concepto al que obedecen, habiendo la mercantil declarado a la AEAT relaciones comerciales en dicho periodo únicamente por 9.360,8 euros".

Dice el fallo que el encontes alcalde, "prevaliéndose del ejercicio de sus funciones como alcalde, no aplicó las cantidades hechas efectivas con los efectos cambiarios relacionados con cargo al erario público para hacer frente a fines públicos sino que dispuso de las mismas como propias para aplicarlas a otros fines ajenos a la función pública". La sentencia añade que Moya hizo aportaciones a la mercantil de medios por valor de 164.620 euros entre los años 2003 y 2007, una empresa de la que fue apoderado dos años antes, en marzo de 2001 para pasar dos meses mas tarde a socio a través, precisamente, del hotel. "Secretario de la misma desde junio de 2002, socios a título personal y consejero desde el 30 de abril de 2004, y pese a llo decidió durante el año 2004 como alcalde y en el ejercicio de sus funciones como tal que la mercantil de medios prestase servicios de publicidad al Ayuntamiento de Orihuela". Dicen los hechos probados que, "a sabiendas de lo radicalmente ilícito de su proceder y de la arbitrariedad que este suponía, ordenó el pago a favor de esta mercantil antes de que los servicios hubiesen sido prestados, antes de que las facturas hubiesen sido presentadas y antes de que fuesen aprobadas por comisión de gobierno, siendo finalmente aprobados los pagos de facturas, pese a no constar en las mismas la firma del técnico municipal que acreditase la efectiva prestación del servicio reflejado. Los hechos probados reproducen entonces otros pagos, ambos de 2.000 euros, con cheque al portador que aprobó en junta de gobierno en 4 y el 5 de abril de 2004. "El acusado actuó de esta forma pese a ser consciente de lo ilícito de su proceder al actuar en representación del consistorio y de una empresa privada en el ámbito del mismo expediente administrativo en el que se acordaban pagos a cuenta por servicios no prestados con cargo a fondos municipales sin que, para la aprobación de las correspondientes facturas en juntas de gobierno, exigiera la correspondiente acreditación de la efectiva prestación de los servicios".

Dicen también que "al ostentar el cargo de alcalde también actuaba como ordenador de pagos del Ayuntamiento, en interés propio cobró numerosas cantidades de dinero con cargo a los fondos municipales a lo largo de los años en los que ejerció sus funciones como primer edil del Ayuntamiento de Bigastro, sin presentar posteriormente la justificación de su aplicación a los intereses municipales, enriqueciéndose injustamente con las cantidades recibidas, haciéndolas propias sin destinarlas a ninguna finalidad pública".