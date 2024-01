El empleo en Elche cerró el año con una cifra récord de 86.210 cotizantes a la Seguridad Social

El empleo en la ciudad de Elche echó el cierre el pasado año con un aumento de la afiliación a la Seguridad Social del 1,67 % (1.417 trabajadores) con respecto a 2022, sumando un total de 86.210 cotizantes al sistema público. Una cifra de récord (como ya lo fue también la de 2022) que habría sido aún mejor sin la caída de afiliación experimentada en el último mes en el que se perdieron 1.330 empleos (diciembre había comenzado con 87.340 trabajadores). Si a eso se une que Elche sigue por debajo de los 20.000 parados, la ciudad vuelve a apuntarse dos excelentes cifras anuales.

Otra cuestión distinta es la calidad del trabajo que se oferta, pero cierto es que nunca la afiliación había sido tan alta y el desempleo, sin miramos años atrás, tan bajo. Por buscar una cifra comparativa, en 2012 se cerró el ejercicio con 36.744 parados, ahora, once años más tarde y, pese a que hemos tenido una pandemia de por medio que lastró la recuperación, son prácticamente poco más la mitad.

Nichos de mercado

Elche ha cambiado en la última década los hábitos laborales, no solo de empresas sino también de trabajadores. Los nichos de mercado para nada se parece a los que había y esta es una evidencia incuestionable. Todo apunta a que los próximos ejercicios se acentuará el imparable crecimiento del sector servicios en detrimento de otros más tradicionales en la ciudad, especialmente la industria, pese a los esfuerzos de organismos como el Ayuntamiento por crear suelo para que lleguen empresas.

Los sindicatos, Comisiones Obreras, quien ofrece las cifras oficiales de cierre de ejercicio, y UGT, se felicitan en cualquier caso por las cifras de empleo. Datos en los que se apoyan para reivindicar una mejora de sueldos y de oportunidades laborales para aquellos que aún buscan una colocación, aunque la inmensa mayoría de demandantes formen parte de un colectivo, el de mayores de 45 años, donde hay muy poca oferta porque sus perfiles profesionales, donde prima la experiencia, estén muy alejados de lo que buscan las empresas demandantes y que son del sector servicios: mano de obra joven y barata.

Elche cerró 2012 con 36.744 parados, ahora, once años más tarde y, pese a que hemos tenido una pandemia de por medio que lastró la recuperación, son prácticamente poco más la mitad

Cotizantes

Volviendo a esa cifra de récord con la cual se cerró 2023, hay que tener en cuenta que más del 78 % de cotizantes a la Seguridad Social lo son por cuenta ajena: 67.766. Una cifra que impulsa contratos de baja calidad, pues la mayoría son a tiempo parcial o temporales; es decir, no completan la jornada laboral o son de duración limitada, pese a que el modelo que impera en el resto de la provincia y del Estado sea el contrario. Aún y así, es trabajo, aunque mayoritariamente esté relacionado con empleos del sector servicios, como ocurre con campañas de rebajas y de temporada alta turística; y, puntualmente, con la industria y sus demandas para la cadena de producción. Hay casi 16.000 autónomos que, cada día que pasa, se enfrentan a la disyuntiva de si no trabajan, no cobran (e igual tampoco lo tienen garantizado), una cifra que se ha mantenido muy estable y que lideran los dueños de pequeños comercios de barrio, también la hostelería, sin olvidar a las profesiones liberales. Otras 1.600 personas están dadas de alta en la Seguridad Social dentro del régimen agrario.

Empleados de hogar

Por último, destacan las 853 personas que están registradas como empleadas de hogar, una cifra relacionada directamente con los cuidadores de personas mayores que suponen un perfil distinto al del resto de trabajadores contratados por la actividad propia que desarrollan. Por eso forman un régimen especial de cotización.

Fuentes sindicales explicaron que esta es una cifra, en realidad, muy inferior a la real, pues existen muchas más personas dedicadas al cuidado que no cotizan, que son en su mayoría inmigrantes y que no pueden estar dadas de alta por el encorsetamiento del propio sistema, que les obliga a tener que vivir con sueldos «en B» hasta que su situación no esté regularizada en España, para lo que puede tardar hasta dos años.

Calzado

2024 comienza con estas cifras récord, pero también con la sensación, anunciada principalmente por un sector importante en la ciudad como es el calzado, de que no se verán más brotes verdes a corto plazo, al menos a los que ellos les atañe. De hecho, apuntan a una caída de exportaciones y por ende a una reducción obligada de trabajadores. El 18% del total de cotizantes en Elche se registra en la industria. Quizá esa cifra de menos de 20.000 parados se pierda este 2024.