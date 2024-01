La eternización de las obras para poner alcantarillado en Peña de las Águilas y el Llano de San José llegará al próximo pleno de la mano del PP, que presentará una moción para su debate y aprobación si obtiene el respaldo de otras fuerzas políticas. En la iniciativa, que firma el edil José Navarro, se recuerda que en el mandato de Mercedes Alonso, de 2011 a 2015, se puso en marcha el proyecto de colector y red secundaria de saneamiento, "completándose en 2015 por la empresa mixta Aigües d´Elx la ejecución de la primera fase de la red secundaria".

Con posterioridad, el Ayuntamiento de Elche, a través de Aigües d´Elx, ha continuado llevando a cabo las actuaciones necesarias para dotar de alcantarillado (fases 1, 2, 3 y 4) a los vecinos de esas pedanías, "que no se han finalizado debido a que el Gobierno, a través del organismo de cuenca no ha realizado las obras de construcción del colector primario". Como se recordará, en mitad del farragoso trámite la Confederación Hidrográfica del Júcar dijo que no era la competente para su aprobación y el expediente debía de ser resuelto por la Confederación Hidrográfica del Segura.

Riesgo de contaminación

"Completar las obras del proyecto citado resulta necesario, no sólo para prestar servicio a los ilicitanos que residen en Peña de las Águilas y Llano de San José (un total de 773 viviendas), sino también para eliminar el riesgo de contaminación por filtraciones al Parque Natural del Hondo, que fue el motivo primigenio de este gran proyecto, pues todas estas viviendas evacúan sus aguas residuales mediante pozos filtrantes que terminan en el Hondo a través del subsuelo, y esta es la única forma de protegerlo de la contaminación, y evitar sanciones de la UE: reconducir sus aguas residuales hasta la depuradora de Algorós para, después, dar un segundo uso a las aguas regeneradas para los regantes del Campo de Elche", explican en la moción.

Esta gran obra conlleva la ejecución de 26.070 metros de colectores de 800 mm de diámetro, de los cuales el Ayuntamiento de Elche ha ejecutado ya 6.541 metros, con una inversión superior a los 3 millones de euros. Los populares aseguran que el alcalde Pablo Ruz ha solicitado ya una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura para abordar esta cuestión, pero "entendemos oportuno un pronunciamiento del pleno del Ayuntamiento de Elche que avale la urgencia en la culminación de esta imprescindible infraestructura".

Red secundaria

En cualquier caso, solicitan que se acuerde por el pleno "exigir a la Confederación Hidrográfica del Segura la urgente ejecución de las obras del colector primario de la red de saneamiento de Peña de las Águilas y Llano de San José, así como la ejecución de las obras de conexión entre el colector primario y la red secundaria. Renovar el compromiso del Ayuntamiento de Elche de concluir las obras de la red secundaria. Solicitar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura que se reúna a la mayor brevedad posible con el Alcalde de Elche para abordar la calendarización en la conclusión de este proyecto. Y dar traslado de estos acuerdos a la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España.