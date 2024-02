Las fiestas en honor a San Agatángelo arrancaron el pasado 25 de enero y cada vez tratan de incluir más actos lúdicos para llamar a la participación como el sopar del cabasset y los juegos infantiles. El encuentro más esperado llegará este sábado con la ofrenda floral y la procesión en honor al patrón de Elche, mientras que el broche lo pondrá una misa de difuntos el lunes.

¿Por qué sigue siendo tan desconocido San Agatángelo?

El santo se ha llegado a sacar incluso por todas las pedanías pero sigue estando ignorado. En Elche somos de María, de la Virgen. No queremos luchar contra eso, queremos que haya un reconocimiento y se aprecie como patrón, se ha intentado desde un principio que se le dé importancia, que se le dé un poco más de imagen pero nunca en la vida llegará a estar igual de visibilizado que la patrona. Aunque San Agatángelo se nombró patrón en 1633,y cada vez lo van identificando más, hay muchos que se siguen preguntando quién es ese señor que hay en el puente.

¿Les apoya el equipo de gobierno para darle divulgación?

Hemos tenido poco contacto con ellos, no sabemos cómo van a responder, aunque creo que van a implicarse un poco más con el patrón y por ahora tenemos confirmación de concejales como la edil de Festejos, Inma Mora, que asistirá a la procesión.

¿Han tratado de dar promoción a través de colegios e institutos como se hace con el Misteri o la Venida?

Estamos en ello. Queremos darle más auge haciendo cosas como se hace con la patrona. De hecho, a colegios como Santa María y Carmelitas hemos llevado la imagen una semana para dar divulgación. Se nota que se ha hecho algo pero falta pegar un empujón.

Restauración

¿En qué estado se encuentra la imagen?

Está bastante bien aunque hay que hacer una reparación porque al ser de madera está un poco agrietada por detrás. Intentamos hacer la restauración pero nos dijeron que la conselleria tiene que hacer una inspección. La imagen tiene más de 200 años seguro. La miras y no le ves nada, el restaurador que vino hace año a verla dice que no hay problema en salir a la calle, y nos consta que no habrá problema en costearse, ya que Ayuntamiento y Diputación nos han dicho que van a ayudarnos.

Hace unos días se bendijo la medalla de nuevos hermanos. ¿En qué punto se encuentra el colectivo?

Hay ocho nuevos hermanos, y en total son 22 confirmados. Contando a la junta y socios somos unas 40 personas en total. Hace unos cuantos años había gente para salir pero, como pasa con todo esto de la fe, se está perdiendo, y es cierto que hay un problema de relevo generacional, cuesta mucho atraer a la gente joven, pero entre los que estamos hay ganas de trabajar.

¿Hay cambios este año en la programación de actos?

De momento, no hay actos nuevos porque el año pasado cambió el recorrido. Estábamos acostumbrados a ir hacia la basílica de Santa María y nos dio un poco de repelús cambiar, pero la gente estuvo bien y se hizo. E párroco don Francisco apostó por la modificación porque a las personas mayores les costaba acompañarnos. Mucha gente está de acuerdo y otros no tanto pero vamos a probar así, y si sale bien seguiremos y si no se cambiará.