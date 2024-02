Fernando Soler: «Si sale un Palacio de Congresos en condiciones lo más probable es que Faco Elche esté allí»

¿Qué balance hace de la edición?

Todos los años cuando acaba digo que es la mejor, este ha sido el mejor Faco Elche de la historia, se va mejorando y al año que viene será mejor. Ha sido espectacular, hemos cubierto todos los objetivos, igualando el récord absoluto de 2023 con más de 1.500 asistentes y las sesiones han sido increíbles, en los cursos satélites el salón estaba lleno, y las cirugías salieron de forma exitosa. Es una justa recompensa a un trabajo de todo el año, es como las Fallas y las Hogueras, que hoy la quemamos y mañana la comisión está recaudando dinero para preparar la del año que viene.

Han participado oftalmólogos de 30 países. ¿Ha sido más fácil traerlos que otras veces?

La gente quiere venir, hemos tenido europeos entusiasmados, nosotros afortunadamente tenemos presencia muy activa en eventos iberoamericanos y Faco tiene mucha fama, y los que llegan de nuevas se quedan asombrados porque es un congreso diferente. Llevamos unos dos años con traducción simultánea en español e inglés, lo que con la llegada de más europeos hará más fácil que puedan venir de Francia, Alemania, Italia... aunque no es algo que me obsesione conseguir.

¿En qué línea irá Faco 2025?

Tenemos consolidada la presencia de líderes iberoamericanos y acudirán muchos líderes de opinión europeos, lo que dará una proyección del congreso hacia las sociedades europeas, y posiblemente la internacionalización sea más significativa.

Si tuviera que elegir uno, ¿con qué avance de los presentados se queda?

Hicimos una mega mesa redonda entre operados de presbicia y sus operadores que analizaron el resultado con las nueve lentes que se habían usado, y se constató que cada uno llevaba lentes diferentes y todos estaban contentos, lo que quiere decir que la tecnología está más que refrendada, es muy segura y funciona muy bien. También se ha presentado un aparato muy interesante de origen japonés que automáticamente hace una exploración completísima de los ojos y pueda tener aceptación en la atención primaria para simplificar mucho la asistencia básica.

¿Puede crecer más el congreso?

Un poco, pero mi objetivo no es crecer si no mantener porque las estructuras locales no dan más de si, tenemos problemas muy serios con los hoteles para alojar, problemas logísticos importantes y el Hotel Huerto del Cura, que demuestra grandísima capacidad de acogida no da más de sí, es difícil el manejo de lo que llevamos. No perdamos de vista que en este momento, a nivel de la oftalmología, es el segundo congreso más importante del año por detrás del de la Sociedad Española de Oftalmología que atrae de 2.000 a 3.000 personas, y los siguientes somos nosotros, ninguna otra sociedad en nuestro país mete más de 1.000 asistentes al año, aunque digo que no busco un crecimiento, busco estabilización que nos permita ser durante años los segundos en el calendario nacional.

¿Barajan cambio de escenario?

Donde estamos tiene mucho encanto, en pleno Palmeral, y tenemos la suerte de que en 26 años ha llovido solo dos veces, lo siento por la sequía, y viene gente por zonas muy frías de España que ve el cielo azul mediterráneo y se va encantado. No contemplamos un traslado porque se desvirtuaría, aunque, indudablemente si sale un palacio de congresos en condiciones lo más probables es que estemos allí, la ciudad está siendo generosa con nosotros y tenemos que ser generosos con la ciudad, aunque la vida social se mantendrá en el Huerto del Cura. Al fin de cuentas es un hotel de estancias y ceremonias, pero no es como pasa en Estados Unidos, Madrid y Barcelona que hay hoteles que al mismo tiempo son lugar de congresos.

¿Han hecho encaje de bolillos para hospedar?

Elche tiene unas 350 plazas hoteleras y contando los hoteles en el Parque Empresarial y Torrellano es totalmente insuficiente. Este año hemos tenido que alojar a casi 200 personas en Alicante. El alcalde ya anunció el hotel de Arenales, el Hilton en El Altet, que nos van a ayudar a descongestionar pero la idea es que la ciudad pueda absorber la demanda y no haya que hacer desplazamientos.

¿Va a cambiar el modelo de congresos?

En la pandemia en 2020 empezó la proliferación de reuniones por Zoom y pensé que podría cambiar el modelo congresual posterior, que se hicieran muy mixtos para evitar que los ponentes tuvieran que venir de fuera de España, pero la realidad es bien diferente, tal vez nos saturamos de las videoconferencias y se hacen de forma muy puntual. Creo que le queda bastante tiempo a este modelo, aunque aquí tampoco puedes poner la mano en el fuego. Hemos tocado mucho de Inteligencia Artificial y robótica y con estos sistemas pueden cambiar los congresos y orientarse.

¿Alguna vez se hubiera esperado tener una calle?

No, lo único que pensé cuando dijeron eso es que aún no me he muerto. En absoluto lo pensé, es una satisfacción grandísima, solo me sabe mal por los vecinos de la calle porque el nombre será muy largo.