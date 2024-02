Suciedad entre palmeras en el centro

Son las ocho de la mañana de un día laborable y es notable la cantidad de trabajadores y estudiantes que pasan por la calle «Virgen de la Cabeza» para cumplir con la rutina. En lo que dura el paseo por esta arteria que conduce al centro seguramente muchos echen la vista al huerto de Elche que luce desde que el anterior equipo de gobierno hizo la remodelación.

A primera vista las palmeras cautivan pero cuando uno afina más el ojo empieza a ver elementos que se salen de lo que es el entorno natural. Más allá de que haya muchas palmas secas que llevan largo tiempo sin recogerse también puede apreciarse desde la calle pares de zapatos arrumbados o incluso mascarillas esperando que el tiempo las degrade.

Degradación

Cuando uno se introduce en el huerto, conocido como l’Hort de Vicentet, ubicado entre la estación de autobuses y la avenida de Candalix, puede ver que la degradación es aún mayor. Durante el día se ven desde mantas a otros enseres que dan pistas de que el entorno sirve de refugio de indigentes por las noches, ya que por el día no se suele ver a nadie establecido en la zona. Para algunos residentes preocupa que el huerto se esté utilizando como basurero para algunos incívicos, ya que se llegan a avistar desde botellas de alcohol, paquetes de tabaco, zapatos de tacón, cajas de pizza e incluso hasta una cuna de bebé en este espacio que forma parte de la ruta del Palmeral.

«Está lleno de cristales y botellas, hay zonas por las que evitamos pasar», señalaban a INFORMACIÓN este miércoles Marta y Mila Román Marco, dos hermanas que suelen pasear con su perro Polo por este enclave. Lamentan que no haya un mayor cuidado de estos recursos que hacen diferente a la ciudad «porque con lo chulos que están los huertos si estuvieran cuidados sería una pasada».

Falta de mantenimiento

Eduardo Torres, otro ilicitano, tiene un parecer semejante. Admite que pasa mucho por la zona porque a diario coge el tren y le apena que no se potencie el mantenimiento de zonas verdes como esta. Nota un fuerte contraste entre la limpieza de la vía pública y los huertos, lo que hace que le resulte complicado presumir de un patrimonio de la Humanidad cuando habla con personas de fuera, como era el caso ayer que se encontraba acompañado de una amiga de Lituania.

Hay que tener en cuenta que este huerto es frecuentado a diario por vecinos no sólo que escogen esta ruta para sus paseos diarios si no también por personas mayores que acuden a los talleres en el centro cívico El Bailongo, donde al cabo del año se realizan multitud de actividades, como el es el caso de Carmen Moreno, que mientras estaba comprobando las inscripciones para un curso explicaba a este diario que nota abandono en este y otros huertos, y no porque caigan dátiles y permanezcan, algo que ve normal, sino que, como ejemplo, ve a personas que se quedan a merendar y luego tiran los botes de refrescos entre las palmeras.

Campañas donde la UTE no llega

Aunque la zona cementada donde se encuentra el espacio municipal se encuentra en unas condiciones aceptables, e incluso los propios residentes confirman que hay brigadas que se encargan de la limpieza, en lo que se refiere al mantenimiento del huerto la situación cambia teniendo en cuenta que la UTE no llega a estos espacios naturales.

Esta situación la han explicado en algunas ocasiones desde el Ayuntamiento, hasta el punto que incluso la propia administración local ya ha convocado en dos ocasiones a voluntarios, en lo que va de mandato, para limpiar huertos. Jornadas en las que se ha implicado el grueso del propio equipo de gobierno como ocurrió el pasado fin de semana cuando se retiraron 50 bolsas industriales de residuos de l’Hort del Gat gracias a la colaboración ciudadana.