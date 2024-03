El Ayuntamiento acata el fallo que avala 900 casas en Puertas Coloradas y y dice que supondrá un progreso para Elche

El balón de oxígeno que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) al plan para construir cerca de 900 viviendas junto a Puertas Coloradas en zona de afección del Palmeral reconocido como Patrimonio de la Humanidad supone un giro de guión para el desarrollo urbanístico de un sector (E-16) que ha llegado a estar en el punto de mira del Ministerio y de la Conselleria de Cultura.

El Ayuntamiento va a acatar una sentencia que ha valorado «positivamente porque supone progreso para la ciudad e implica que se pueda desarrollar un sector y que al mismo tiempo se cumpla con la ley y no perjudique al Palmeral», indicó este martes el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler. Tras avalar la sala el plan de los promotores, estos tendrán que actualizar ahora su proyecto para que pueda ser aprobado definitivamente por la Conselleria de Cultura y por el Ayuntamiento, con la tranquilidad, según el edil del PP, de que no van a tener impedimentos por el Palmeral. Las conversaciones con el Ayuntamiento últimos estos meses ya se han producido para desbloquear esta iniciativa.

Mientras, colectivos proteccionistas como Volem Palmerar ya han amenazado con poner la sentencia judicial en conocimiento de la Unesco y de su consejo asesor, el Icomos, el mismo que llegó a pronunciarse contra el proyecto del Mercado Central con parking subterráneo por su impacto negativo en el Misteri.

El pasado 12 de mayo, la sala dio la razón a los promotores del malogrado proyecto de urbanización, donde se encuentra la finca de El Arsenal, porque descartó que la actuación tenga «trascendencia patrimonial» pese a proyectarse parcialmente dentro de huertos declarados Patrimonio de la Humanidad.

El órgano judicial estimó el recurso que presentó la Agrupación de Interés Urbanístico del sector E-16 contra la resolución de la Secretaría Autonómica de Cultura emitida en 2021 desestimatoria de un recurso de alzada que se interpuso contra la resolución de la Dirección General de Cultura y Patrimonio por la que no se autorizaba el proyecto de urbanización por su afección al Palmeral.

Ante ello, desde Volem Palmerar, uno de los colectivos que más ha vigilado este proyecto junto con otras asociaciones defensoras del patrimonio ilicitano, también lamentó este martes, en primer lugar, que el TSJ valenciano «no tenga en cuenta que los huertos afectados son Patrimonio de la Humanidad, aunque el Plan General de Elche no lo diga». Otra de las críticas que lanza la entidad viene a colación de esta cuestión: «el no modificar este plan está perjudicando al Palmeral, junto con no hacer los deberes de protección en estos 23 años (seguimos esperando el tan necesario Plan Especial del Palmeral)». No es lo único que ha recriminado Volem Palmerar en este conflicto, al ver con extrañeza que «el ocultismo» con la sentencia que fue dictada hace ya diez meses. Un episodio con el que el colectivo lamenta que últimamente «parece que algo huele a podrido en el Palmeral».

Sector de Puertas Coloradas, Finca El Arsenal / Matías Segarra

Trascendencia patrimonial

Uno de los principales argumentos que dio la Conselleria de Cultura para tumbar el residencial, según la sentencia, fue que ante la ausencia de un Plan Especial del Palmeral en Elche (todavía no existe pese a que es obligatorio desde la declaración de la Unesco) en el entorno de protección de un Bien de Interés Cultural (BIC), como es el caso, era necesaria la autorización autonómica «para las actuaciones de trascendencia patrimonial».

Sin embargo, el órgano judicial, que no entra a valorar el impacto de las edificaciones sobre el Palmeral, descartó que sean actuaciones de «trascendencia patrimonial» el transplante de siete palmeras y la plantación de frutales en el huerto histórico de SanSano, así como el área de juegos infantiles previsto, del que no se da detalles en la sentencia.