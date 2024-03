El Grupo Jerusalem escenifica "La Pasión de Elche" en las calles del centro

El Ayuntamiento de Elche ha presentado la Agenda Cultural de esta semana en la ciudad, de la que destacan varias representaciones teatrales, el humor y un tributo a Miguel Bosé.

El primero de los eventos resaltados por la Concejalía de Cultura ha sido la escenificación de la Pasión de Jesús en las calles del centro histórico de la ciudad este sábado 23 de marzo. La Asociación Grupo Cultural Jerusalem representa "La pasión de Elche". El evento comienza a las 21 horas desde la bajada al Molí Real, continuando hasta el Hort de Baix, donde se representará la escena del lavatorio de pies, la Última Cena, la Oración del Huerto y el Prendimiento de Jesús.

Del Molí Real al Palacio de Altamira

Una vez prendido, la comitiva se dirigirá al interior del Hort del Xocolater, en el que tendrá lugar el Juicio de Caifás y el encuentro con Pedro. Las negaciones de éste serán en Diagonal Traspalacio, tras lo cual se llevará a Jesús al encuentro con Pilatos. El Calvario se iniciará desde la puerta principal del Palacio de Altamira y discurrirá por la calle Major de la Vila, calle Fira y plaza del Congreso Eucarístico, tras lo que será crucificado.

El público podrá seguirla a pie en cualquiera de los escenarios escogidos o a través de la proyección en directo de la obra en la pantalla instalada en Diagonal Traspalacio.

En esta representación teatral se recrean fragmentos de hechos bíblicos como la escena del lavatorio de pies, la última Cena, la Oración del Huerto y el Prendimiento de Jesús entre muchos otros.

Una imagen de "La discreta enamorada" que llega a Elche este domingo / INFORMACIÓN

Gran Teatro

Por otro lado, en el Gran Teatro tiene lugar la obra La discreta enamorada, el domingo 24 de marzo a las 19 horas, interpretado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. La obra cuenta los intentos de Fenisa, personaje que da nombre al título de la obra, por hacer valer su amor por el joven Lucindo, del que está enamorada sin que él lo sepa. Todo se complica cuando a Fenisa la obligan a un matrimonio concertado con el capitán Bernardo.

Cartel de la representación de "Piensa en Wilbur" / INFORMACIÓN

La Llotja

Por otro lado, en la sala cultural la Llotja acoge el espectáculo de humor Piensa en Wilbur, un show plagado de acrobacias, humor y riesgo, mucho riesgo, y el tributo a Miguel Bosé Boseído, un homenaje a uno de los artistas más legendarios del pop español.

El precio de la entrada es de 20 € y el espectáculo durará 130 minutos. Fenisa, nuestra discreta enamorada, es uno de esos personajes fascinantes que va a traer a las tablas de esos primeros corrales algunos aspectos del comportamiento humano que no habían estado muy presentes en estos escenarios, especialmente el deseo. Un deseo que sigue necesitando del amor y del honor, de la aceptación de las convenciones sociales y morales.

Cines Odeón

Por último, los Cines Odeón proyectan esta semana la película Napoleón que cuenta la carrera militar y política de Napoleón Bonaparte desde sus inicios en la época revolucionaria hasta la derrota del imperio con el que conquistó Europa.

Otros espectáculos

L’ESCORXADOR

MES DEL TEATRE

Teatro: “Catorce mil palabras” de Antonio Sansano, por CCCE L’Escorxador + Compañía Clásica de Comedias

Viernes 22 y sábado 23 de marzo a las 21.00 h en Espai Escènic.

Domingo 24 de marzo a las 19.00 horas en Espai Escènic, con lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro a cargo de La Plataforma de Teatro amateur de Elche

Entrada única 10 euros a la venta en la Taquilla del Gran Teatro, Instanticket o una hora antes del espectáculo en la taquilla del Escorxador.

Duración: 90 minutos

Espectáculo no recomendado para menores de 13 años Después de la función habrá un debate no moderado con actrices, actores, técnicos…de la Compañía

Información : Lucía y Andrés tenían un proyecto de vida en común. Todo era perfecto; su relación, su trabajo. Tienen un objetivo, poner su granito de arena para mejorar el mundo. ¿Cómo? Luchando con todas sus fuerzas para que ningún niño empuñe un arma. Su sacrificio no tiene límites, los propios hijos pueden esperar. Pero algo sucede, no se sabe cómo ni porqué, y todo estalla en mil pedazos. Luego el olvido y la vida de cara a la galería, la obsesión por el trabajo y su recompensa, el Premio Príncipe de Asturias. Cuando uno de ellos no está aparece Matías, ese cómo ni por qué, que vuelve a Lucía al pasado para que dé explicaciones. Entonces, nos damos cuenta de que nuestra vida está condicionada por una mentira tras otra. La única salvación es un regalo inesperado, una 13 segunda oportunidad, un final esperanzador cuando se cree todo perdido. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos por amor?

Exposición: De la servilleta al escenario, por Wen

Del sábado 9 de marzo al domingo 14 de abril

De lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos de 11.00 a 14.00 horas

Sala Lanart

Información : Un proyecto escenográfico sigue un proceso particularmente azaroso para su realización. Independientemente de su envergadura, la idea esbozada atropelladamente en un papel 26 cualquiera llegará a un escenario tras un sinfín de avatares. Esta exposición muestra los detalles íntimos que convierten ese periplo en una aventura que no siempre llega a buen puerto. Partiendo de la idea de que esa escenografía es un actriz o actor más que se expresa en silencio a través de sus volúmenes, sus texturas y su versatilidad...surgidas de planteamientos diversos y dispersos. Al servicio siempre de la estética y el código escénico adoptado.

LA LLOTJA

Pop: Boseido, Tributo a Miguel Bosé

Sábado 23 de marzo a las 22:00 h

Precio: 13 € en venta anticipada. 16 € en la taquilla

Duración: 120 minutos

Venta de entradas: lomasticket.com

Información : “¡Espectacular!” es la palabra más repetida por los miles de personas que han puesto el cartel SOLD OUT en todos los conciertos del mejor tributo a Miguel Bosé. Un gran homenaje al artista más versátil y completo del pop español.

CINES ODEÓN

Filmoteca: Napoleón

Del miércoles 20 de marzo al domingo 24 de marzo

Horario especial: 17:30 h/ 21:00 h

Nacionalidad: Estados Unidos

Sinopsis : Narra los orígenes del líder militar francés y su rápido e imparable ascenso de oficial del ejército a emperador de Francia. La historia se ve a través de la lente de la relación adictiva y volátil de Napoleón Bonaparte con su esposa y único amor verdadero, Josefina.

Cinema en Valencià - UMH: Ruta Salvatge

Jueves 21 de marzo a las 20:00 y 22:30 h

Entrada libre hasta completar aforo.

Colabora UMH

Nacionalidad: España

Sinopsis : En plenos Pirineos, después de más de una década trabajando de jardinera, Ona está a punto de cumplir cincuenta años y quiere dejar el trabajo para dedicarse a pilotar una avioneta turística. Es una mujer fuerte, reservada, que fue piloto privado de helicóptero haciendo rescates de montaña. Hasta que un día, inesperadamente, lo dejó. La llegada de unos extraños que se instalan en un chalé de la urbanización cambia la vida de Ona y las personas que más ama, y hace emerger el pasado más terrible.

Cineclub Luis Buñuel: El amor de Andrea

Viernes 22 de marzo

17:30 y 20:00 h (VOSE)

Nacionalidad: España

Sinopsis: Andrea, una chica de 15 años, quiere recuperar el amor de su padre, que desapareció de sus vidas cuando se divorció de su madre. Andrea recuerda a un padre amoroso y no puede entender por qué ahora no quiere ver a sus hijos.

Cine infantil: Vampiro al Rescate

Sábado 23 de marzo a las 17:30 y 20:00 h

Domingo 24 de marzo a las 17:30 h

Nacionalidad: Rusia

Sinopsis : El eternamente joven y siempre elegante Vladimir el vampiro inmortal, no ha podido encontrar una novia durante trescientos años. Mientras tanto, todo lo que la bella doncella Bárbara la Valiente hace es luchar contra los posibles pretendientes en la arena. Pero el Rey Lenteja descubrió cómo llegar a Barbara y es también el punto débil de Vladimir. Aunque olvidó tener una cosa en cuenta: a pesar de que tiene la vida y el corazón de Vladimir en sus manos, todavía hay espacio en su corazón para que el amor cobre vida...

Información general de la filmoteca

Entrada general: 3 €

Miércoles (día del espectador): 1,50 € (gratis con la tarjeta dorada del Ayuntamiento)

Jueves: gratis para estudiantes de secundaria, bachillerato y de la Universidad de Elche menores de 30 años (acreditándolo con el carnet del centro educativo).

Filmoteca en VOSE: jueves a las 20:00 y 22:30 h

Información y venta de entradas en www.instanticket.es y taquilla del cine Odeón, 45 minutos antes de cada sesión.

Información del Cine-club Luis Buñuel

Entrada: 5 €, y para socios del cineclub, acceso con la tarjeta semestral.

Venta de entradas en www.lomasticket.com y en la taquilla del cine Odeón.

BARRIOS Y PEDANÍAS

La Hoya – Centro Social

Cuentacuentos: Los animales cuentan, por Rosa García

Viernes 22 de marzo a las 17:30h.

Valverde – Centro Social

Magia: Mago Josemari

Viernes 22 de marzo a las 19:00h.

Valverde – Centro Social

Teatro: Sainetes, por Asprella Teatre

Sábado 23 de marzo a las 20:00h.

CLARISAS

Del sábado 2 al domingo 31 de marzo en la Capilla de las Clarisas.

Exposición colectiva de pintura “Mujer”, por la Asociación de Bellas Artes de Elche

Del jueves 7 de marzo hasta el domingo 31 “de marzo en el Claustro de las Clarisas.

LONJA MEDIEVAL

Del viernes 8 de marzo al lunes 8 de abril

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

ORDEN TERCERA

Del jueves 29 de febrero al domingo 31 de marzo

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

MACE - SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Exposición del 26 de diciembre de 2023 al 28 de abril de 2024

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h

Información : El reconocido artista ilicitano Daniel Coves expone por primera vez en Elche, con más de 40 obras de arte figurativo; en muchas de ellas parecen personas donde predomina el tiempo, la imagen y el color.

MAHE - SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Exposición: Més de 500. El primer document de la Festa d’Elx.

Exposición del 21 de diciembre de 2023 al 21 de abril de 2024

De lunes a sábado de 10:00 a 18:00 h

Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h

Información : El MAHE presenta la exposición temporal por el 500 aniversario de Misteri d’Elx, y con ella, muestra la historia de su patrona y el primer escrito de la obra de hace más de 500 años.

OTROS ESPACIOS

LA CARRETA

Teatro: Sin Luna, por Cia. Samfaina de colors

Viernes 22 y sábado 23 de marzo a las 18:00 h.