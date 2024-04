El PP de Elche: "Realizar una noticia sobre lo que ha sido un rumor sobrepasa tanto la ética como la moral"

El presidente regional del PP, Carlos Mazón, se refirió este jueves en la Santa Faz a este asunto a preguntas de los periodistas. "En temas como este hay que tener siempre algo de calma y sosiego. He visto informaciones contradictorias. He visto al concejal pedir disculpas a la propia cofradía. En parte es un asunto del ámbito privado, y me alegro de que haya pedido disculpas. Pero es un asunto del ámbito privado, que no creo que haya que abordarse desde el punto de vista estatutario del partido porque, como se imaginará, no se maneja esta eventualidad. Yo creo que es un momento de calma, de estar atentos y de agradecer las excusas solicitadas, pero esto es un asunto que entra dentro del ámbito municipal. Como es un asunto contradictorio, esto nos invita a que alguien cuente hasta tres y si no lo hace el presidente del PP, ¿quién lo va a hacer?. Que se tenga calma. El PP en Elche y su alcalde tiene toda nuestra confianza para abordar esta cuestión".