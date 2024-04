Elche registra la mejor cifra de trabajadores de los últimos cuatro años y medio, con 87.457 empleados

Elche cerró marzo con una caída del 7,1 % de parados con respecto al mismo periodo de 2023 (212 desempleados menos), lo que sitúa al pasado mes en el mejor desde 2007. En estos momentos hay 19.126 personas buscando empleo, 7.600 menos que hace tres años, cuando se registró un pico relacionado con la pandemia de covid. Pero si nos remontamos a 2019 también hay 4.400 parados menos que en marzo de aquel año. Y hay otro dato que invita al optimismo, abril ha comenzado con 87.457 empleados, la cifra más importante de los últimos cuatro años y medio. La perspectiva, si no fijamos en los últimos años, todavía será mejor el próximo mes por los contratos previos al verano, aunque es pronto para confirmarlo, pero así ha sido hasta ahora.

Evolución en la afiliación de autónomos y afiliados en Elche / INFORMACION

Agricultura e industria

Esa caída de parados (212) tiene que ver con el aumento de contratos registrados en el sector servicios (turismo, ocio, comercio, restauración...) pues son 159 (75 %) por delante de la industria, con 42; y la agricultura, con 16. En cambio, la construcción perdió siete empleados con respecto a febrero. La mitad de las personas que salen del paro en marzo son mujeres con edades entre los 25-44 años (110). Precisamente en esta horquilla de edad también se sitúan la mayoría de beneficiarios de empleo (158, un 74,53 %). Un total de 37 personas mayores de 44 años (17,45 %), que son los que más dificultades tienen para encontrar trabajo abandonaron las listas del desempleo. En total, los nuevos contratos beneficiaron a 136 mujeres (64,1 %) y 76 hombres (35,8 %). Por nacionalidades, un 81,8 % (173) son españoles.

Evolución del descenso de desempleados en Elche / INFORMACIÓN

Datos

El Ayuntamiento de Elche hoy, como hace unos días el sindicato Comisiones Obreras, se congratula de estos datos que ofrece el SEPE. Aún y así hay 19.126 demandantes de empleo en la ciudad. La mayoría, en el sector servicios, ya que son 12.038 (62,9 %) por delante de la industria, con 3.531 (18,4 %), otrora el gran motor económico de Elche; la construcción, con 1.501 (7,8 5) y la agricultura, con 623 (3,2 %).

Aumento de afiliación a la Seguridad Social en Elche / INFORMACiÓN

Sexos

Por sexos, las mujeres siguen constituyendo el grueso de la demanda de empleo, son 11.964 (62,5 %) por 7.162 varones 37,5 %). Por edades, los mayores de 44 años sin empleo siguen siendo un problema por resolver porque no hay trabajo para ellos. No interesan a las empresas. Hay 11.804 (61,5 %) en esta situación con más incidencia en mujeres (7.528). Entre los 25 y los 44 años no encuentran empleo 6.252 ilicitanos (32,6 %) de los que son mujeres 3.922 por 2.330 hombres.

Lo que llevamos de 2024

Viendo la evolución de 2024, en tres meses se han generado en Elche 11.376 contratos. De ellos, como era de esperar 8.525 en el sector servicios, por los 1.506 de la industria, los 965 de la construcción y, finalmente, los 380 de la agricultura. Prácticamenta están a la par por lo que se refiere a sexos. Hay 5.760 para hombres por 5.616 para mujeres. La mayoría de los contratos han sido indefinidos, con 6.634 (58,3 %) por 4.744 (41,7 %) a tiempo parcial. Más de 5.700 contratos han sido para personas entre 25 y 44 años.

Elche sigue en buenas cifras de empleo y para en este 2024.

Suscríbete para seguir leyendo