Elche recortará de 20 a 18 millones el préstamo y le quedan 9 millones de remanentes para gastos

Veinticuatro horas después de la junta de gobierno (PP y Vox) y de que la portavoz Inma Mora diera cuenta de los acuerdos adoptados, fue el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler Obrero, quien compareció para dar una nueva visión y añadir algunos datos más de interés sobre cómo funciona la tesorería municipal. Así aseguró que el nuevo préstamo de 20 millones de euros anunciado y cuyo expediente se inició en marzo se iba a quedar en solo 18 millones de euros o que, después de hacer cuentas, aún quedan de los remanentes de tesorería, que eran 27,5 millones de euros cerca de un tercio (9 millones de euros) para otros nuevos gastos tras la liquidación del presupuesto de 2023.

Soler Obrero explicó que de esos 27,5 millones de euros ya se había echado mano de cuatro millones de euros para el pago de facturas para inversiones que no estaban afectadas. Los acuerdos del jueves suponen dos modificaciones presupuestarias (números 4 y 5) por 15,7 millones de euros, aunque no todo este dinero procede de remanentes (hay 1,3 millones que no y otros 14,5 millones de euros que sí), lo que deja esos 9 millones de euros finales para incluir en nuevas modificaciones presupuestarias dentro de los ámbitos que permite la ley.

El concejal Francisco Soler, durante su comparecencia de hoy en la sala de Prensa del Ayuntamiento de Elche / INFORMACION

Gasto previsto

¿En qué se va a gastar el equipo de gobierno esos 15,7 millones aprobados el jueves?.A las explicaciones dadas por Inma Mora, se sumaron hoy con algo más de detalle las del responsable de Estrategia Municipal. La cantidad más importante que tendrá reflejo en la gestión es la que se concede a Fiestas porque se va a inyectar un millón sobre lo inicialmente previsto. Soler Obrero, adelantándose a las críticas, advirtió que en marzo de 2023 PSOE y Compromís elevaron el presupuesto de esta misma concejalía en 1,4 millones de euros.

También destacó los 2 millones de euros para inversión eficiente energética y lumínica,«no solo estética», en clara referencia al cambio de luminarias y de imagen que llevan la impronta del alcalde, Pablo Ruz; casi un millón para Deportes, incluyendo mejoras en el campo Díez Iborra (donde entrena el Elche CF) o para mejoras del césped artificial; los 800.000 euros para ampliar el cementerio; ayudas sociales como IBI, Familia y jóvenes, o los 600.000 euros para la ampliación de sectores urbanísticos en el entorno del Martínez Valero, donde se centrará al parecer buena parte de la inversión privada a corto plazo que llegará a la ciudad y que precisa de unos accesos modernos, lo que es una asignatura pendiente desde hace muchos años.

Críticas a PSOE y Compromís

La comparecencia sirvió, de paso, para volver a reiterar el coste para las arcas públicas de las decisiones que adoptó el anterior equipo de gobierno (PSOE y Compromís) que eleva el edil a 15 millones de euros "más intereses" porque a los 10 millones de euros perdidos de los fondos Edusi, por no cumplir los proyectos que iba a financiar al 50 % la Unión Europea con el Ayuntamiento, dinero que tendrá que salir de las arcas públicas, se suma el doloroso desembolso de cinco millones por dos sentencias, una expropiación en Torrellano y las cuotas del sector urbanístico que dio origen al sector sobre el que se asienta el centro comercial l’Aljub. Precisamente este es el gasto más importante que salen de las dos modificaciones de crédito del jueves. Aunque en una nota el equipo de gobierno aseguraba en una nota de Prensa el jueves que «el 25 % de los cerca de 20 millones de los remanentes irán al pago de las condenas» el viernes, y ya en un titular, tras la comparecencia de Soler Obrero, puntualizaba que en realidad será «un tercio del remanente irá destinado al pago de sentencias anteriores»; es decir, el 33,3 %.