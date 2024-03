El PSOE advierte de que el Ayuntamiento de Elche se salta la ley por el retraso en liquidar el presupuesto

Retrasos para pagar a proveedores y para acometer las inversiones prometidas este año para la ciudad. Son las consecuencias de las que ha alertado el PSOE ante la demora del equipo de gobierno para liquidar el presupuesto del Ayuntamiento de 2023. Y no solo eso. Al no haber puesto al día las cuentas municipales, el Ayuntamiento se está saltando la ley de Haciendas Locales ( sí el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2014) que fija en el mes de marzo el límite máximo para su aprobación. Por este incumplimiento y por la "dejadez en el área económica, la falta de explicaciones y la desorganización" el principal partido de la oposición ha anunciado que va a pedir al alcalde que le retire las competencias de Hacienda al edil Francisco Soler.

Y es que de la liquidación del presupuesto dependen operaciones tan claves para el día a día de la gestión municipal como es la incorporación de las partidas del año anterior que no se han ejecutado a los fondos de 2024, es decir, añadir el dinero que no se ha gastado a las cuentas de este año, para poder realizar inversiones pendientes y comprometidas. De ahí que el PSOE ha advertido de que está en juego que los proveedores cobren a término, además de avisar de que el remanente de tesorería, la cantidad sin gastar de 2023, también va a estar disponible más tarde de lo previsto (estiman que a mitad de año). Con esta herramienta, el equipo de gobierno tiene previsto acometer diversas obras y proyectos para el municipio extra que no han tenido cabida en el presupuesto de este ejercicio. El problema es que, tal y como ha alertado la edil socialista Patricia Maciá, hasta que no se cuente con el préstamo aprobado no se puede adjudicar un contrato que dependa de esta fuente de financiación.

Inversiones que dependen del banco

La otra repercusión que tiene esta demora es que la petición del préstamo de 20 millones de euros también va a estar bloqueada y por lo tanto que las mejoras anunciadas por PP y Vox para este año se vean retrasadas. El Ejecutivo de Pablo Ruz ha querido garantizar con la petición de un nuevo crédito un 35% de las inversiones (57 millones de euros) que han consignado en su primer presupuesto del mandato. Con la financiación de los bancos el Ayuntamiento tiene pensado costear parte o gran parte de los proyectos más novedosos del equipo de gobierno como la construcción del centro cultural de Jayton en la avenida de Novelda; la rehabilitación del Mercado Central; la reforma de la calle Curtidores hasta el colegio Hispanidad; la plataforma única de la calle José García Ferrández de Carrús; la renovación del parque móvil; el proyecto del polideportivo de Puertas Coloradas; la rehabilitación y mejora de los cementerios; la adquisición de desfibriladores y de dispositivos contra los atragantamientos en los centros educativos; la rehabilitación de la Casa de la Virgen; la modernización del Gran Teatro; la mejora de parques y jardines; el plan de arbolado Elx Natura; la construcción de la pasarela sobre el ferrocarril en Altabix; la red de pluviales del Camino Viejo de Santa Pola, entre otros.

El PSOE pide medidas

La concejala Patricia Maciá ha anunciado hoy que el Grupo Municipal Socialista “ha solicitado a través del registro una interpelación dirigida al concejal de Estrategia Municipal en su faceta de concejal de Hacienda para que dé explicaciones de por qué la liquidación del presupuesto de 2023 no va a pasar por este pleno incumpliendo la ley y, como consecuencia, el retraso en toda una serie de operativa que tiene su repercusión en la ciudad”. Esta interpelación se realiza ante “la nula información que se nos ha dado respecto a los motivos del retraso en la liquidación, de la incorporación de remanentes de 2023, del préstamo, de la inestabilidad presupuestaria, del plan presupuestario a medio plazo que, por cierto, la Ley de Estabilidad Presupuestaria indica que debe presentarse ante el Ministerio antes del 15 de marzo, no se llevó a la junta. El concejal, en la comisión, no nos explicó por qué la liquidación se retrasa, tan solo se limitó a decir “No lo sabemos”.

La edil socialista Patricia Maciá. / INFORMACIÓN

La liquidación del presupuesto del año anterior debe pasar por el pleno del mes de marzo después de que el alcalde la firme por decreto el 1 de marzo, como indica la ley de Haciendas Locales. “Y hasta ahora, siempre se ha llevado al pleno de marzo, a excepción del año de pandemia, con las consecuencias que todos conocemos, que la liquidación fue al mes de abril. Esta cuestión es, dentro del ciclo presupuestaria, es una de las más importantes en hacienda por trabajo y por repercusión en la ciudad”, advierte Maciá.

La edil ha manifestado que, en la comisión del lunes, Soler explicó en minuto y medio solo dos temas de Hacienda, pero obvió la liquidación. “Nosotros le preguntamos por la liquidación, que nos dijera el porqué del retraso y literalmente nos contestó: “no lo sabemos”. Si el responsable máximo del área de Hacienda del Ayuntamiento de Elche no sabe por qué no se presenta la liquidación del presupuesto de 2023, entonces consideramos que no debe seguir ni un minuto más con las competencias económicas delegadas”, ha dicho.

La edil ha señalado además que el Plan Presupuestario a medio plazo 2025-27, una previsión del presupuesto y estabilidad presupuestaria de tres años que, por ley, hay que enviar al Ministerio previo paso por la junta de gobierno, antes del 15 de marzo, no se aprobó en junta de gobierno, sino que se firmó el mismo 15 de marzo por decreto de Alcaldía. “La ley indica que antes del 15 de marzo debe aprobarse y enviarse”, ha precisado.

El equipo de gobierno, en un pleno / Áxel Álvarez

Un abogado y una periodista

“¿Qué está ocurriendo en el área de Hacienda? El área de hacienda es como un barco con buenos y trabajadores marineros pero que no tiene capitán que les dirija y que no informa a la oposición cuando se le pregunta porque, da la sensación de que no le gusta darnos información, cuando tiene el deber y la obligación de contestarnos con información, de ahí que hagamos la interpelación en el pleno”.

La concejala ha recordado las palabras que el edil de Estrategia Municipal le dedicó en el anterior pleno. “El señor Soler dijo el pasado mes que es normal que una periodista no entienda de Hacienda. Pues bien, cómo es posible que una periodista cuando ha sido concejala de Hacienda cumplía la ley y un abogado, asesor fiscal y con un master en auditoría contable, no cumpla la ley y demuestre tan poco interés por el departamento de Hacienda y las decisiones que ha tomado a puesto patas arriba el área”, ha recriminado.