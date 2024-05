Movilidad rebate a los taxistas de Elche y dice que las 24 nuevas licencias sí estarán activas este verano

El conflicto entre el sector del taxi y el concejal de Movilidad, José Claudio Guilabert, lejos de resolverse, va cogiendo temperatura a medida que se acerca el verano. Ayer el edil contestó a las aseveraciones hechas la semana pasada por Radio Taxi, la asociación mayoritaria en Elche, que auguró que las nuevas 24 licencias no estarían listas este verano para paliar las deficiencias del servicio, asegurando Guilabert que, pese al recurso que ellos mismos han puesto contra la concesión, sí lo estarán. De hecho, los técnicos ya están analizando el argumentario para resolverlas cuanto antes y poder seguir adelante con un proceso administrativo que podría terminar por encallarse. El principal criterio para la adjudicación, como se recordará, será los años de ejercicio profesional, lo que hace que a priori sea relativamente fácil la resolución de las autorizaciones.

El edil aseguró que el equipo de gobierno está poniendo todo de su parte para garantizar el servicio, que hace aguas porque todo el sector está volcando en el aeropuerto internacional, porque le es mucho más rentable, y supuestamente no cubre como debiera los servicios obligatorios que tienen que realizarse en el casco urbano y las pedanías para garantizar que los ciudadanos, pero también los turistas, estén puntualmente atendidos.

Por eso las propuestas que han planteado desde Movilidad, entre las que se incluye la posibilidad de que una veintena de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) trabajen este verano y no solo en el aeropuerto, están pendientes de autorizarse tras una reunión que mantuvo la semana pasada con las empresas Cabify y Uber, siempre y cuando estas acepten las condiciones de operar también en el casco urbano.

Pero el edil también tiene abierta la puerta a otras opciones, como sería la posibilidad de dar licencias temporales, que se habilitarían para la temporada alta, solución que tampoco serían del desagrado de los taxistas que en el último encuentro con los responsables municipales quedaron en pasar una propuesta sobre el número de vehículos que consideran serían necesarios.

En cualquier caso, el concejal de Movilidad considera que una solución definitiva al actual problema solo vendrá de la mano de una nueva ordenanza en la que ya están trabajando, que modifique y mucho el actual sistema de trabajo, pero también, por qué no decirle, de concesión de las licencias porque en la actualidad, y pese a que no se obtienen por subasta, como ocurre en muchas otras localidades, sino que se entregan a los aspirantes por una baremación donde prima la experiencia, no tiene sentido que el taxista al finalizar su vida laboral la pueda vender a otro profesional y no se sepa a ciencia cierta quién es entonces el titular, si aquel que la ganó por concurso o el que se la adquirió sin otro mérito.

Guilabert aseguró que el sector necesita ser mucho más transparente con el Ayuntamiento de Elche, que es el garante del servicio, y que tiene el derecho a saber a qué se dedica cada taxista en sus días de trabajo. Sí están operativos en el aeropuerto (tres de cada cinco semanas), en servicios en el casco urbano (una de cada cinco semanas) o bien de descanso (una de cada cinco semanas). El edil insistió en que este año no se puede volver a aumentar el precio por kilómetro un 12 % ni tampoco pretender establecer una bajada de bandera de 5 euros desde el apeadero del AVE en Matola.

Geolocalizados, la única solución El área de Movilidad tiene claro que la única solución para un control óptimo del servicio público es la posibilidad de tener geolocalizados a todos los vehículos -ya bien sean taxis o VTC’s- para saber si cumplen con las áreas establecidas cada jornada. Mientras para los primeros no hay acuerdo, una de la funcionalidad de los VTC, que cualquier usuario puede comprobar con su móvil, es saber dónde se encuentran en cada momento. La Concejalía cree en implementar el control con una simple aplicación y no desplegando a funcionarios para esta tarea.

