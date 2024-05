Taxistas de Elche auguran "un verano muy complicado" sin el refuerzo de 24 licencias

La asociación mayoritaria de taxistas en Elche, Radio Taxi, vaticina ya que este verano va a ser, un año más, "complicado" en el municipio. Es decir, al parecer, va a seguir siendo difícil coger un taxi. Y lo dice el sector con conocimiento de causa. La entidad, que agrupa a unos 178 vehículos, considera que apenas hay cambios significativos con respecto al estío anterior y que esta prestación va a ser deficitaria porque las medidas no van a llegar a tiempo. Además, rechazan que la penetración de más vehículos de alquiler con conductor en el municipio, los conocidos como VTC, tal y como quiere el Ayuntamiento, vaya a suponer cambio alguno, más que nada porque el negocio sigue estando en el aeropuerto y no en el casco urbano de Elche.

Para empezar, insisten desde Radio Taxi que la gente piensa que ya están en marcha las 24 nuevas licencias de vehículos aprobadas, cuando en realidad estas no van a estar operativas hasta, con suerte, septiembre. Los taxistas insisten en tener claro este asunto y piden a los usuarios que no se lleven a engaños porque, dicen, prácticamente nada ha cambiado de un verano a otro. Y no ha cambiado, según denuncian, por la burocracia y la lentitud de las administraciones, mirando sobre todo al Consistorio.

"Después de un año, con cuatro mesas de trabajo, todavía no están las 24 nuevas licencias, la capacitación (autorizaciones para que quien pase un examen pueda compartir la conducción del taxi y que el vehículo pueda estar rodando 24 horas si se quiere) se está empezando a mover ahora y pedimos además las licencias temporales que se estipulen", indican desde Radio Taxi, que defiende estos permisos estacionales para que haya más taxis entre el 1 de mayo y el 31 de octubre (temporada alta), como ocurre por ejemplo en las Islas Baleares. No obstante, los taxistas ignoran cuántos taxis más se van a poder incorporar y en qué franja temporal.

Desde septiembre

Un sector del taxi, que insiste en que "todo tiene que ser más rápido" puesto que "desde septiembre se estaba avisando de lo que iba a suceder el próximo verano", no está de acuerdo, en cambio, con el desembarco de más VTC, sobre todo tras descubrir, aseguran, una base con varias decenas de estos vehículos en un aparcamiento en El Toscar, algo que denunciaron a la Policía Local por ser "ilegal", afirman.

"El taxi está declarado transporte de interés público nacional, lo que significa que podemos recoger a pie de calle, mientras que los VTC no, solo mediante una aplicación y con 15 minutos de antelación. Que no piense el ciudadano que estos VTC les van a solucionar el problema, porque no va a ser así, en todo caso a las empresas", afirman desde Radio Taxi. "Que no se piense que un VTC le va a llevar al médico (dentro de la ciudad)", añaden y ponen como ejemplo.

Taxis en una parada del centro de Elche / Áxel Álvarez

Los taxistas también explican que la gente tiene que ser consciente de que la tarifa de los VTC es un precio cerrado en función de un algoritmo y que a más demanda, mayor precio. En cambio, "el taxi trabaja con tarifas oficiales del Ayuntamiento, es decir, están reguladas", viene a poner en valor este sector.

24 licencias

El caso es que Radio Taxi pide al Ayuntamiento "que se siente a negociar de verdad" y subraya que con las medidas de las 24 licencias, más exámenes de capacitación y las licencia temporales se puede asumir la demanda, aunque parte de estas medidas no llegarán a tiempo de cara a la temporada alta que se avecina.

"A nosotros no nos vale que se sienten (refiriéndose al Ayuntamiento) y nos digan que sí y luego nos tiren la tierra encima, que quedemos mal ante la opinión pública para luego allanar el camino a los VTC. Pensamos que es la estrategia que han hecho (refiriéndose a abrir la puerta a estos vehículos de alquiler con conductor) porque sabían cuándo íbamos a estar débiles", añaden por último desde Radio Taxi.