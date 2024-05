Elche espera contar con 20 vehículos de Cabify y Uber para operar en casco urbano y aeropuerto

El concejal de Movilidad, José Claudio Guilabert, ha anunciado este miércoles un principio de acuerdo alcanzado con las empresas Cabify y Uber, líderes en el mercado de los VTC's (Vehículos de Transporte con Conductor), para garantizar que comiencen a prestar servicio no solo en el aeropuerto sino también en el casco urbano. Aunque ya podían operar libremente, siempre y cuando la contratación del servicio se realice con 15 minutos de antelación y no una hora, como impuso el Ayuntamiento de Elche el pasado mandato en una ordenanza modificada en 2019 para proteger a los taxis de esta competencia, lo que fue recurrido en los tribunales y anulado por el TSJ en 2022, el acuerdo alcanzado en una reunión supondrá un compromiso de realizar servicios en el casco urbano y las pedanías, no solo en la terminal aérea, que es donde se encuentra el negocio en estos momentos.

Según Guilabert, con 40 vehículos más, de los que 24 son nuevas licencias de taxi que han puesto en marcha, más unas 20 VTC que esperan puedan operar en Elche, se resolverán de una vez por todas los problemas de deficiencias en servicio que tanto denuncia la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), cansadas de tener que llevar a clientes de hoteles y restaurante en sus vehículos para evitar que pierdan vuelos porque se llaman a los taxis y no aparece nadie.

Un taxi / EFE

Control total por GPS

El edil, que quiere un control total sobre qué hace cada vehículo de servicio público, y en este sentido ya ha planteado a las dos asociaciones de taxistas la necesidad de que esté cada vehículo geolocalizado y se sepa si en sus servicios de ese día son libres (descanso o aeropuerto) o bien casco urbano y pedanías (lo que es un compromiso de una de cada siete jornadas), sabe que el problema no lo tendrá con las VTC porque a través de las aplicaciones que sirven para contratarlos lo están todos. Ahora bien, hay dos problemas que el Ayuntamiento tiene que resolver, como es saber qué tipo de garantías va a ofrecer Cabify y Uber de que sus vehículos, que están conducidos por profesionales autónomos, operarán de forma periódica en Elche y pedanías, como se exige a los taxis, y qué pasará con las tarifas de unos y de otros porque las de los taxistas están reguladas por la propia Conselleria de Transporte pero la de los VTC son variables y, llegado el momento, puede ser más barato este servicio, además de ofrecer una imagen muy distinta que ha comenzado a ganar adeptos. Todo esto sucede, además, cuando los taxistas han rechazado el aumento de precios que le ha propuesto el Ayuntamiento y consideran que necesitarían actualizarse un 12 %, algo que el Ayuntamiento de Elche considera inviable.

Cien vehículos más Un estudio de AETE aseguraba el pasado año que Elche, para mantener la proporción de taxis-pasajeros en el aeropuerto que había hace dos décadas se necesitaba un centenar de taxis más. Si se tiene en cuenta que el Gobierno, según anunció recientemente el ministro Óscar Puente en el Foro Alicante, que organiza INFORMACIÓN, quiere pasar de 16 a 26 millones de pasajeros con la misma terminal porque no se prevé la ampliación a una segunda pista ni a corto ni a medio plazos, los 40 vehículos más (24 de licencias de taxi y una veintena de VTC's) que plantea el edil Guilabert pueden parecer insuficientes. Lo cierto y verdad es que el aeropuerto no tiene una regularidad en los vuelos porque la inmensa mayoría son low cost y es difícil hacer previsiones a corto plazo para que los profesionales del transporte se organicen para evitar las largas colas de pasajeros esperando la llegada de taxis o VTC's, especialmente durante la madrugada, lo que es relativamente habitual.

Tribunales

El responsable de Movilidad dijo ayer que los taxistas no han puesto el más mínimo problema a la llegada de los VTC, pese a que fueron ellos los que secundaron al Ayuntamiento, personándose en la causa como parte afectada, para exigir que estos vehículos se contrataran con una hora de anticipación. También llama la atención esta complacencia del sector del taxi cuando en grandes ciudades han llegado a la huelga contra la proliferación de los VTC.

Colas en el aeropuerto Alicante-Elche, una imagen que se hace habitual / Áxel Álvarez

Guilabert ha ofrecido a las VTC "seguridad jurídica", es decir, un respaldo para evitar que, como ya ocurriera, en Elche se encontraran con una negativa de la propia administración a un negocio que funciona en las grandes capitales e incluso combinado con el de los propios taxistas a través de convenios y acuerdos puntuales y del que todos saldrían beneficiados y, el que más, el propio cliente. "El objetivo es evitar al intrusismo que nos pueda llegar de otros VTC's que no estén autorizados para operar en Elche o bien también de los taxistas de otras poblaciones que contratan servicios aquí sin cumplir con la normativa".

Turismo

El concejal recordó otras medidas que se han implementado para mejorar un servicio que tiene una repercusión directa en el turismo y en la atención al ciudadano, como los exámenes de capacitación, que permite a los aspirantes que superan la prueba poder ser contratados por los propios taxistas para ampliar los horarios de trabajo con el mismo número de licencias. De estos cursos se ha hecho uno y llegará otro antes del verano, aunque no ha dado fechas. Pero es que además el concejal de Movilidad planea la posibilidad de ampliar la operatividad de los taxis de Santa Pola y Crevillent a Elche creando un área de servicio de carácter comarcal, como también se ha planteado en la Vega Baja. También ha recordado que está en el aire la posibilidad de que se pongan en marcha licencias temporales que, en temporada alta, puedan habilitar más vehículos para cubrir el transporte de pasajeros. Al respecto de esta última idea, la pelota se encuentra en estos momentos en el tejado de los taxistas, que son los que tiene que realizar una propuesta al equipo de gobierno.