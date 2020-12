El Ayuntamiento de Villena ya dispone de la actualización de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Prestación del Servicio de Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos, Asimilables y Comerciales que incluye como principal novedad la eliminación de las diferentes categorías de las calles con la que se establecía la tasa final a abonar a cada propietario de la vivienda. Además, y con el objetivo de adecuarse a las normas europeas obligatorias, se establece una cuota común y otra bonificable en función del cumplimiento de criterios medioambientales y de separación en origen de los residuos.

El edil de Urbanismo, Javier Martínez, también apuntó en que se mantienen una serie de bonificaciones de carácter social, para tratar de ayudar a colectivos con mayores necesidades. “Esta tasa hace que todo el mundo contribuya de manera más justa y solidaria en el sostenimiento de un servicio esencial, vivas donde vivas; sin dejar de lado un apoyo municipal a aquellos que cumplen con la norma exigida en materia de separación de residuos% o tienen más necesidades”, apuntó Martínez. El edil comentó que la tasa bonificable es la que afecta a la parte de “recogida y tratamiento”, que viene recogida en la normativa de carácter estatal y europea. Al mismo tiempo, los pensionistas se podrán beneficiar en este concepto de un 20% de bonificación; las familias con menores ingresos de entre un 20% a un 50% en función de su situación; y las familias numeras, según su categoría de un 20% o un 25%”.

También se establecen otros criterios diferentes para establecimientos comerciales y de restauración, así como para industrias. En este sentido, los negocios Horeca tendrán descuentos del 10%, 20% o 30% en función de su compromiso a la hora de separar materiales reciclables. En el caso de industrias, aquellas que sus residuos ya estén gestionados por un ente privado, tendrá una bonificación del 70% en la medida que no utilizan el servicio municipal. No obstante, la recogida de residuos urbanos comunes no estará bonificada para empresas e industrias.