La residencia Cocemfe Alicante de Petrer para personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia ha culminado este jueves 28 de enero la segunda jornada de vacunación Pfizer frente al covid-19. En la misma se han vacunado un total de 89 personas, de las que 82 ha sido la segunda dosis y 7 la primera.

Los primeros han sido Manuel y Carmen, cuidadores de la residencia, y el usuario Luis. En los tres casos se trataba de la segunda dosis y, por tanto, son las primeras personas de Petrer en obtener la inmunidad frente al covid-19.

La vacunación se ha llevado a cabo diferenciando dos espacios: residentes y trabajadores de turno en el salón de actos, por un lado, y residentes de la vivienda y trabajadores que no estaban de turno en el aula de informática. De este modo se ha garantizado que ambos grupos no compartiesen espacio ni profesionales que les vacunaban. En el salón de actos, con acceso independiente desde la calle, ha sido el equipo del doctor Ernesto Viñes quien ha vacunado a trabajadores que no estaban de turno y residentes de la vivienda con apoyo, que es el otro recurso gestionado por Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría en Petrer. Al resto les han administrado la vacuna Sara y Rosana, las dos diplomadas en Enfermería que trabajan en la residencia.

El director del centro, Blas Mataix, ha descrito el proceso como "u paso más hacia esa luz al final del túnel que ha supuesto esta pandemia en la vida de las personas más vulnerables, y las personas que les prestan apoyos para las actividades básicas de la vida diaria". También ha destacado "la sensación de gran alegría, aunque contenida, por lo duro que ha sido este último año, por las personas perdidas, y todo el camino pendiente de recorrer para las personas vulnerables, las personas con discapacidad y la sociedad en su conjunto.