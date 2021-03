La alcaldesa de Petrer y diputada provincial, la socialista Irene Navarro, ha expresado su malestar por lo que ha calificado de “deslealtad institucional” con Petrer por parte del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. “No es la primera vez que viene a Petrer como cargo institucional pero se olvida de que hay un Ayuntamiento elegido democráticamente por los vecinos al que debería tener el respeto que la ciudad merece”, ha indicado la alcaldesa quien ha afeado a Mazón su actitud acusándolo de “no estar a la altura de lo que se espera de alguien que dirige una institución pública”.

"Falta de respeto"

El último capítulo de esta “falta de respeto” ha sido una visita el pasado viernes por la mañana a las instalaciones del Espacio Natural Adaptado de L’Avaiol, propiedad de la Diputación, en la que Mazón se hizo acompañar de dos concejalas del grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Petrer, Pepa Villaplana y Clara Serrano, pero ningún miembro del resto de grupos municipales de la Corporación ni del equipo de gobierno local del PSOE.

“El presidente Mazón vino con una falta absoluta de consideración y lo peor es que no es la primera vez que lo hace su equipo, demostrando cada día que están muy lejos de valores tan importantes como la moderación y la lealtad a las instituciones”, ha matizado Irene Navarro que ha preguntado en voz alta al presidente si “actuaría igual si en lugar de Petrer fuese a una ciudad donde gobernara su partido”.

"No voy a consentir que siga ninguneando a Petrer"

La alcaldesa también ha dicho que hasta ahora no había alzado la voz en las al menos dos ocasiones anteriores pero ha indicado que “no voy a consentir que se siga ninguneando a Petrer”. Irene Navarro también ha criticado al grupo municipal del PP por consentir y participar saltándose una regla de cortesía que es habitual a nivel municipal cuando vienen autoridades de otras instituciones. “El Partido Popular considera que determinados espacios públicos son su cortijo y no tienen ningún reparo en utilizarlos no se sabe muy bien con qué interés”, ha indicado.

Para los socialistas de Petrer no cabe duda de que la visita ha sido institucional y no “de partido” ya que las redes sociales de la Diputación de Alicante han dado difusión de la noticia, aunque sin aclarar muy bien el motivo. Únicamente se anuncia que las instalaciones que se ubican en el paraje de Petrer se volverán a abrir cuando “la situación sanitaria lo permita”. Además, junto al presidente también estuvieron el diputado de Medio Ambiente, Miguel Ángel Sánchez, y la alcaldesa de Algueña y diputada provincial del PP, Mari Carmen Jover.