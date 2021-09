Reclaman más frecuencias en la línea del tren Villena-Alicante

Vuelven a reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad más frecuencias en la línea ferroviaria de cercanías Villena-Alicante. En esta ocasión la petición parte de Compromís a través de Cristina Rodríguez. La diputada autonómica de Elda ya presentó hace dos meses una proposición no de ley en las Cortes Valencianas instando al Gobierno central a normalizar las frecuencias que se recortaron por la pandemia del covid-19 e incrementar las paradas en las estaciones de Sax, Novelda-Aspe, Elda-Petrer y Villena de los trenes diarios de cercanías que hacen el recorrido Alicante-Villena. Una solicitud a la que se añade la de disponer de más paradas en las estaciones del Alto y Medio Vinalopó para los trenes de media y larga distancia con destino a València, Murcia, Madrid o Barcelona.

La propuesta de Compromís exige al Gobierno central a «posicionarse» ante más de una década de promesas incumplidas por los distintos ministros de Fomento. Además, la línea de cercanías entre Villena y Alicante, con paradas en las estaciones de Sax, Elda-Petrer y Novelda-Aspe, es de las pocas líneas valencianas que todavía no han recuperado los horarios previos al inicio de la pandemia. Ante la celebración del Día Europeo sin coches, la portavoz de Compromís per Novelda, Sílvia Anna, ha aprovechado para subrayar la necesidad de mejorar este servicio público para garantizar una vertebración efectiva de las comarcas alicantinas. «Renfe no puede seguir eliminando trenes en las estaciones de Elda-Petrer y Villena como lleva haciendo durante los últimos años. Primero fue la excusa del AVE a Madrid y ahora la pandemia del coronavirus. Por eso, exigimos al Gobierno central que recupere estas paradas para que los residentes de las comarcas del Vinalopó puedan utilizar el tren en sus desplazamientos diarios con normalidad y, de este modo, reducir la dependencia del coche». Además Sílvia Anna insta al Ayuntamiento de Novelda a apoyar el incremento de frecuencias ferroviarias con una solución de transporte público urbano que conecte el núcleo urbano de la ciudad con el barrio de la Estación. La portavoz de Compromís per Novelda apuesta por incrementar la inversión en el transporte ferroviario «para dignificar y mejorar el servicio de manera que los usuarios vuelvan a confiar en él y tengan alternativas más sostenibles, cómodas, baratas y seguras al transporte privado». Sin embargo, la histórica reivindicación de reabrir la estación de Monóvar parece haber quedado descartada.