Sax descarta realizar fiestas de Moros y Cristianos fuera de la fecha tradicional

Sax no celebrará fiestas de Moros y Cristianos en 2022 tras la suspensión comunicada por el Ayuntamiento el pasado 11 de enero atendiendo a la alta incidencia de contagidos de covid-19 en la sexta ola de la pandemia. Por segundo año consecutivo la villa se queda sin desfiles, procesiones ni tiros de arcabuz en honor al patrón San Blas en las fechas tradicionales del 1 al 5 de febrero. La Mayordomía de San Blas asume que las principales fiestas de la villa sajeña están anuladas y no considera viable la posibilidad de realizar ninguna celebración alternativa. Los motivos expuestos por la entidad que preside José Vicente Vaquer son varios. Por un lado se señala que "para organizar y celebrar cualquier acto alternativo de la envergadura de las fiestas de Moros y Cristianos de Sax se necesitar hacer un estudio y una planificación muy meticulosa y precisa contando, sobre todo, con un total acuerdo de todas las partes implicadas".

Conflicto social

Desde la Mayordomía se observa con preocupación que el debate social sobre la conveniencia o no de celebrar las fiestas en otras fechas -por ejemplo durante un fin de semana de marzo o abril- está generando un clima de crispación que cada día va a más. "Y no podemos permitir que esto derive en un conflicto social y una división entre los sajeños", se subraya en el comunicado difundido en la mañana de este 2 de febrero de 2022, el día de la Candelaria, añadiendo al respecto que "la Fiesta está para unir y no para dividir. Por eso entendemos que trasladar esta decisión a las asambleas de las comparsas puede provocar un enfrentamiento entre festeros y posiblemente también entre las propias comparsas, lo que podría dar lugar a graves consecuencias para la Fiesta".

No a una celebración alternativa

Por último, desde la entidad responsable de la organización de las fiestas de Moros y Cristianos de Sax se asume, "con pesar", que las Fiestas de 2022 están anuladas "y no vemos viable la posibilidad de realizar ninguna celebración alternativa".