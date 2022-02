El coma etílico de un menor acaba con una multa de 1.500 euros a un comercio de Petrer

La Policía Local de Petrer ha levantado un expediente con una sanción de 1.500 euros a la titular de un establecimiento por vender alcohol y tabaco a menores. Este fin de semana un menor tuvo que ser ingresado por coma etílico en Urgencias del Hospital General Universitario de Elda y un amigo de la pandilla informó a sus padres del establecimiento donde consiguen, al parecer de manera habitual y sin ningún problema, las botellas. Siempre según el testimonio de los padres del menor, el establecimiento utiliza una puerta lateral para la dispensación no solo de botellas de alcohol sino también de cajetillas de tabaco a los menores.

Tal y como los padres de este menor han relatado la Policía Local, se presentaron en el establecimiento en cuestión y la dueña se comprometió, al parecer, a no vender alcohol a su hijo, pero solo a él.

De todos estos detalles fue informada la Policía Local que ayer impuso una sanción de 1.500 euros a este establecimiento por actividades no permitidas. El Decreto Legislativo 1/2003 del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos establece que no se permitirá en el territorio de la Comunidad Valenciana la venta, dispensación y suministro, gratuitos o no, por cualquier medio, de cualquier tipo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años.

La Policía Local ha informado que estarán vigilantes y que en caso de reiteración la infracción podría llegar a ser muy grave llevando aparejada la retirada de la licencia para continuar con la actividad.