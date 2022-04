El Consell valora el "beneficio colectivo" que supone el acuerdo del trasvase del Júcar-Vinalopó

El Consell valora en términos muy positivos el acuerdo alcanzado por la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tanto la consellera de Agricultura y Desarrollo Rural, Mireia Mollà como su secretario autonómico, Roger Llanes, consideran el acuerdo de gran trascendencia. «El trasvase Júcar-Vinalopó va a funcionar, por primera vez, de una manera real y efectiva ya que hasta ahora los envíos realizados sólo habían tenido un carácter poco menos que testimonial», ha indicado la consellera añadiendo que el precio acordado «es completamente asumible por los regantes y es preciso abandonar las guerras del agua de tiempos pasados».

Palabras a las que Llanes ha añadido que «hay que poner en valor la necesidad de apostar por el diálogo y el consenso tal y como demuestra este acuerdo, fruto de la voluntad de entendimiento por parte de todos».

Por su parte Ana Serna, vicepresidenta segunda de la Diputación de Alicante y responsable de Ciclo Hídrico, ha señalado que «nos alegramos de que la Confederación y los regantes hayan llegado a un acuerdo y esperamos que se consolide para los siguientes ejercicios. Necesitamos seguridad hídrica y unos precios del agua que nuestras actividades agrarias puedan asumir. Gran trabajo el de los agricultores», apostilla.

El también diputado provincial y alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, comenta que «siempre es una buena noticia que se lleguen acuerdos desde el consenso, máxime una materia como el agua tan necesaria para la supervivencia de la agricultura de nuestras comarcas. Si además supone el garantizar un agua de calidad y a precio competitivo para la agricultura y la reducción de extracción de caudal de nuestros pozos, la noticia es muy positiva. Es nuestra responsabilidad transcender las siglas políticas, poner en valor y defender los recursos propios del Alto Vinalopó, adquiriendo el compromiso en su defensa desde las instituciones».

También el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, lo considera una buena noticia «ya que era necesario un acuerdo para garantizar agua s un precio soportable para los bolsillos de los agricultores, lo cual se ha conseguido gracias al esfuerzo de los agricultores y del Gobierno. Además, es por lo que hemos estado luchando siempre, por un acuerdo definitivo y que ofrezca garantías reales de agua durante muchos años», subraya recordando que las obras de la margen derecha del trasvase están finalizadas, «con lo cual Aspe Elche y los Hondones, entre otros municipios, podrán disponer del suministro directo del Júcar-Vinalopó. Pero ahora hay que poner todos los esfuerzos en las obras de la margen izquierda para completar el proyecto».

Por su parte la alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, considera que «es un acuerdo vital para la supervivencia de nuestra agricultura, que es el pulmón y el pan de muchos monfortinos y monfortinas».

Silvia Verdú, concejala de Medio Ambiente y Agricultura de Pinoso, muestra su satisfacción porque «al fin la Junta Central se ha dado cuenta de que el trasvase es la única solución a la sobreexplotación de los acuíferos y además el precio, que era el único impedimento para alcanzar un pacto, ya no lo es en estos momentos. De hecho casi todas las comunidades de regantes están cobrando el metro cúbico de agua más cara que lo va a costar el del trasvase», ha manifestado recordando que «lo veníamos diciendo y nadie nos creía pero nos alegramos de que ahora todo el mundo apueste por el trasvase».

Para Jorge Olcina la valoración del acuerdo es muy positiva pero en su opinión «esas aguas tendrían que haber llegado mucho antes aunque, por diferentes problemas técnicos se ha ido retrasando. Es un trasvase importante para la provincia y para una comarca como es el Vinalopó, que necesita esos recursos para el abastecimiento urbano y, sobre todo, agrario».

El catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante recuerda que es un trasvase que intracuenca que no afecta a otros territorios y cuenta, además, con el consenso de todas las partes. También se ajustó a los requerimientos ambientales solicitados desde el Ministerio y se cambió la toma del agua desde Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, en Cullera. «Esperemos que lleguen pronto las aguas y con la calidad suficiente como para poder emplearse sin problemas», concluye Olcina.

Para el geógrafo-climatólogo Lluís Francés "el trasvase Júcar-Vinalopó es una buena noticia, desde una perspectiva positiva, después de tantos años de ilusiones, inversiones y decepciones. De los 80 hm3 anuales que auguraban en sus inicios se queda en 18 hm3. Un alivio para el nivel freático, ya que los acuíferos dejarán de ser sobreexplotados, pero debemos de tener sentido común a la hora de repartir el agua del trasvase y adaptar los cultivos al clima, mejorar el sistema de riego o desantropizar el territorio, vasto de consumidores de turismo que suponen un aporte a la economía a corto plazo, pero que no volverán si no tenemos agua en condiciones. Al final -advierte Lluís Francés- si hacemos las cosas mal, no haremos negocio y se agudizará la crisis climática a mesoescala, la de cercanía, la importante".

La voz discordante

La Plataforma por el Futuro de la Agricultura del Alto Vinalopó ha reiterado su firme compromiso en continuar con las reivindicaciones que viene manifestando en relación con la solidaridad que históricamente ha demostrado el Alto Vinalopó, al ceder el agua de sus pozos a la zona de costa del área de influencia de la ciudad de Alicante, y que ha contribuido al desarrollo social y económico de gran parte de la provincia.

Asimismo la Plataforma por el Futuro de la Agricultura del Alto Vinalopó junto con las entidades que las componen, pese a que apoyan los objetivos perseguidos con la sustitución de caudales subterráneos por aguas procedentes de la transferencia Júcar-Vinalopó, ponen de manifiesto que "no es posible aceptar las gravosas condiciones económicas que conlleva dicha sustitución, mientras no quede establecido un sistema de compensaciones económicas para el reparto de los mayores costes a realizar entre abastecimiento y regadío, tanto entre los que resultan y entre los que no resultan obligados a realizar dicha sustituciones".

Por último Pepe Micó, portavoz de la Plataforma por el Futuro de la Agricultura del Alto Vinalopó, ha recordado que la entidad ha solicitado en varias ocasiones una reunión con el alcalde de Alicante sin que hasta la fecha se haya dado respuesta alguna a dicha solicitud. "Nosotros estamos completamente abiertos a mantener cuantas reuniones sean necesarias para obtener el reconocimiento a la realidad histórica y poder establecer la bases que permitan un futuro sostenible, tanto de las masas de agua subterránea como de la agricultura y la estructura socioeconómica del Alto Vinalopó que, sin dicho reconocimiento, están en peligro de desaparición", concluye Micó.