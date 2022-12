Un día histórico es el que ha vivido Pinoso al inaugurar este lunes el espacio cultural y turístico Casa de Don Pedro en pleno centro urbano, junto a la escaleras de la emblemática Torre del Reloj.

El acto de apertura ha estado presidido por Josefina Bueno, consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que ha estado acompañada por el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín; Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turismo; la chef de Restaurante La Finca en Elche, Susi Díaz, y Ana Salar, madrina de la Cuina Didàctica del Pinós.

Culmina un proyecto iniciado once años atrás por el gobierno socialista de Lázaro Azorín para evitar la demolición de un inmueble histórico. Este edificio señorial de dos plantas, construido en el siglo XIX, fue propiedad de uno de los alcaldes más prolíficos de la localidad, Francisco Rico Lucas, y por el apellido Rizo de las herederas de esta familia se conoce popularmente como “Casa de les Risses”, aunque el actual nombre de Casa de Don Pedro le viene dado por sus últimos inquilinos, la familia de Don Pedro Domenech, quien también fue alcalde.

Desde 2001 el edificio es de propiedad municipal y, tras ser destinado a diferentes usos, ahora se ha completado su rehabilitación integral para destinarlo a equipamiento cultural, como uno de los proyectos más ambiciosos impulsado por el Consistorio.

El cambio de la cubierta y la consolidación de la fachada se realizaron en 2015 gracias a una subvención de la Diputación. Durante el último año se ha llevado a cabo la segunda fase, subvencionada por la Generalitat, en la que se ha completado el proyecto y finalizado las obras del interior, destacando la creación de una gran sala multiusos en la primera planta, que servirá como salón de sesiones y espacio para acontecimientos sociales.

Y en la planta se ha ubicado la oficina Tourist Info junto a un amplio patio y una novedosa "Cuina Didàctica". Un proyecto que va de la mano de la larga tradición gastronómica del municipio. Se trata de una cocina totalmente equipada, preparada para enseñar la gastronomía de Pinoso, “una cocina como la de una casa, creada desde la sencillez y la funcionalidad para dar a conocer la magia de los principales platos del pueblo, abierta a la colaboración de colectivos del pueblo y también a institutos con grado de gastronomía, ciclos formativos, universidades, entre otros”, ha declarado el alcalde.

Este espacio servirá para divulgar la gastronomía local y para formar a futuros profesionales de la cocina. Al visitar la Cocina Didáctica tanto Ana Salar como Susi Díaz han podido verse en unas fotografías que han inaugurado la pared, y en la que quedarán plasmadas las personalidades que irán pasando por ella para compartir sus conocimientos culinarios.

Francesc Colomer

Francesc Colomer Sánchez, secretario autonómico de Turismo, ha alabado las posibilidades que ofrece este nuevo emplazamiento para la Tourist Info El Pinós, por estar en un entorno que concentra varios recursos turísticos de la localidad. “Solo a partir de la tolerancia y el respeto de sentirte igual y servicial a los demás puedes entender de qué va el turismo, y crecer a través de las visitas. Son valores desde los cuales no tiene sentido construir el turismo, y aquí en Pinoso los valores, atributos, patrimoniales y gastronómicos son una realidad. Ha sido muy acertado hacer un aula didáctica para transmitir los valores tradiciones y la innovación”, ha manifestado Colomer. Para él, “la vida es una carrera de relevos en la que hay que saber interpretar la grandeza de los que nos han precedido y los que vienen detrás”.

Ana Salar

Tras el visionado de un vídeo sobre su trayectoria, Ana Salar Cascales, madrina de la Cuina Didàctica del Pinós, ha relatado aspectos de las experiencias vividas en el mundo de la cocina, partiendo de sus conocimientos como ama de casa cuando comenzó a dedicarse a la restauración hasta llegar a su jubilación. “Desde el primer día nos hemos rodeado de gente maravillosa formando una gran familia, aunque no ha sido fácil, porque he tenido que ejercer de esposa, madre y abuela, aunque ha tenido su recompensa”. Para Ana Salar, “en la cocina, como en la vida, hay que tener buenos ingredientes para que el resultado sea maravilloso, el restaurante ha sido toda mi vida”. Salar ha manifestado sentirse feliz de que su hijo continúe con la tradición, además de dar las gracias por este reconocimiento a su trabajo.

Susi Díaz

Para la chef Susi Díaz, del Restaurante La Finca en Elche, con una estrella Michelín y dos Soles Repsol, que recientemente tuvo el honor de cocinar para los jefes de gobierno que asistieron en Alicante a la IX Cumbre Euromediterránea, “la inauguración de la Cuina Didàctica es todo un acierto y no podía haber mejor madrina que tu Ana, que has dado lecciones de gastronomía. Un lugar precioso que no ha perdido su encanto”. Para la chef, “la gastronomía de Pinoso se va a poner en valor”, manifestado que “es un sitio de paz, que huele a sarmiento y a vino, y con unos valores brutales y no tengo la menor duda que va a ser un lugar éxito. Pinoso tiene mucho que dar de sí por eso hay que ponerse en marcha y trabajar”.

Josefina Bueno

La consellera Josefina Bueno Alonso ha felicitado a Pinoso por disponer de este edificio y haberlo transformado en un referente cultural y turístico. “Felicidades por este espacio que conjuga lo antiguo y moderno, haciendo que este edificio no haya perdido su alma. Gracias por ofrecernos este espacio tan bonito que a partir de hoy se convertirá en lugar de encuentro para fomentar la gastronomía y la cultura”. Bueno ha destacado que “la innovación ha irrumpido en todos los ámbitos de la sociedad, y el cliente en cada vez más consciente. La gastronomía es salud para los sentidos y una fuente de inspiración para innovar”, por ello no ha dudado en dar al alcalde y al municipio pueblo de Pinoso su enhorabuena por las magníficas instalaciones que continuarán situando al municipio como referente gastronómico. Larga vida a este espacio multicultural”.

Lázaro Azorín

Los parlamentos los ha cerrado el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, quien ha agradecido el apoyo económico de las administraciones provincial y autonómica, gracias a la que se ha sido posible recuperar un edificio que habla del devenir histórico de Pinoso y en el que, “además del valor patrimonial, también es fundamental el uso social con el que hemos concebido este edificio. Hoy hay aquí muchos colectivos a los que queremos abrir este centro para que forme parte de las actividades de su programación y uno de los primeros en hacerlo será la bodega, que celebrará muy pronto su 90 aniversario, motivo por el cual la felicitamos”.

Invitados

La familia de Don Pedro Domenech también ha estado presente en la inauguración con sus nietos Paco e Isabel, y la lista de invitados se completaba con representantes de pedanías, asociaciones y entidades locales, así como los diversos medios de comunicación invitados al acto.También han asistido Juan José Ruiz y Mercedes Sánchez, rector y secretaria general de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Juan Mora, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante; Cristóbal Melgarejo y Juan Carlos Martínez, director y vicedirector del CEIFP Valle de Elda; Antonio Crespo, coordinador de los Centros CdT; Lourdes Rubio, gerente de la Ruta del Vino de Alicante; José Juan Reus y Eladio Martín, presidente y gerente de la DO Vinos de Alicante; Loren Amat y María Amparo Maestre, ediles del Ayuntamiento de Monóvar; Fulgencio José Cerdán, alcalde de Villena y diputado provincial; Nelson Romero, alcalde de La Romana; Ángel Murcia, coordinador de la Xarxa Tourist Info, y Patricia Martínez, coordinadora adjunta. Y, en representación de la empresa IMESAPI que ha realizado las obras, han asistido al acto Rafael Landete, arquitecto redactor del proyecto; y Carlos González, director de ejecución, seguridad y salud.

Acabado el acto la consellera Josefina Bueno ha estampado su firma en el Libro de Oro de la Villa de Pinoso destacando, por último, que “la Casa de Don Pedro va a contribuir a seguir afianzando Pinoso como un referente gastronómico, fomentando la difusión de actividades relacionadas con el producto local y la gastronomía porque gracias a la labor de sus chefs, Pinoso equilibra tradición y cocina de vanguardia, convirtiéndola en una ciudad innovadora que no olvida sus raíces”.

"L’Exquisit Mediterrani"

En el nuevo "Espai Cultural i Turístic Casa de Don Pedro" también se ubica la nueva oficina de información turística de la localidad, Tourist Info El Pinós, y el Aula de "Cuina Didàctica", vinculada a la marca L’Exquisit Mediterrani.

En la inauguración de estos espacios, Francesc Colomer ha destacado que “reinventar un espacio es siempre un avance y un acierto”. En este sentido ha incidido en que “ubicar una Tourist Info en un espacio de relevancia que posiciona un municipio, es darle también relevancia como embajada desde la que mostrar nuestra mejor versión”.

Respecto al nuevo espacio de "Cuina Didàctica", vinculada a la marca gastroturística de la Comunidad Valenciana, L’Exquisit Mediterrani, Colomer ha remarcado que se trata de “un gran elemento para transmitir conocimientos e innovación sobre gastronomía”. En esta línea, ha destacado el trabajo que se lleva a cabo desde Turismo para impulsar la gastronomía como producto turístico a través de la Red Gastro Turística Comunidad Valenciana y la marca turística L’Exquisit Mediterrani.