El PP ha protagonizado el pleno del Ayuntamiento de Monóvar de este lunes con la renuncia formal de tres de los cuatro concejales del grupo popular municipal. La decisión fue registrada hace unas semanas, tal y como este diario publicó, tras tener conocimiento el PP local de la decisión de la dirección provincial y regional que lidera Carlos Mazón de nombrar como candidato a la Alcaldía a Guillermo Rico, actualmente dirigente del partido independiente Veïns de Monóver. Una decisión para la que no se ha contado, en ningún momento, con la opinión y decisión de la ejecutiva local, presidida por Ana Marhuenda desde el año 2017 y revalidada con más de 100 avales de afiliados locales en diciembre de 2021, ni con la opinión del comité electoral local.

Como ha informado Marhuenda durante su comparecencia en el pleno, la intención tomada en libertad y por unanimidad de la ejecutiva local así como del comité electoral local es dimitir en bloque durante estos días ante el inminente nombramiento, "a espaldas y sin contar con la opinión de los órganos democráticamente elegidos por los afiliados del Partido Popular de Monóvar, de Guillermo Rico como candidato del PP, para lo cual se espera que para no dañar aún más a la imagen del PP de Monóvar también dimita, como ha sucedido en otras poblaciones".

Reproducimos la intervención de Ana Marhuenda Picó en el pleno:

“Muy buenos días, tomo hoy la palabra por última vez en este Salón de Plenos del Ayuntamiento de Monóvar y por primera vez, lo hago no para hablar de las decisiones que importan y atañen a mis vecinos, como siempre he hecho, sino para trasladar y explicar las decisiones que he tomado respecto a mi y a mi partido. Como muchos sabrán, hoy dejo mi acta como concejal, dejo la participación pública activa tras ocho años muy gratificantes, en los que he compatibilizado el ejercicio de mi profesión en el colegio público Cervantes, con el trabajo por mi querido pueblo, por Monóvar. Si sentía y quería a mi pueblo antes, mayor es el arraigo y cariño que le guardo ahora a mi ciudad y a mis vecinos.

Un pueblo, unos vecinos y un futuro por el que voy a seguir apostando, creyendo y promoviendo desde mi trabajo, con mi familia y en la militancia política apoyando al PP. Esta es una decisión dolorosa, promovida por las circunstancias externas, para nada internas a nivel local, en las que me vais a permitir me detendré más adelante, ya que durante estos años ha sido tanto el trabajo y tan fantástico y abrumador el apoyo recibido por el magnífico equipo humano, cercano y preparado del Partido Popular de Monóvar que creo que se merecen que empiece por ellos.

Quiero agradecer el apoyo, la cercanía y los consejos que siempre he tenido y tendré de las personas que construyeron desde cero el Partido Popular en Monóvar. Desde sus experiencias en altos cargos, alcaldía, concejales, militantes de base y afiliados y simpatizantes presentes en la sociedad civil. Siempre me han alentado, siempre me han aconsejado. Siempre les he escuchado, he tomado buena nota y he trabajado para construir un Partido Popular, amplio, abierto, dialogante y ganador que mirara al futuro respetando la opinión del pasado y del presente.

Un presente ilusionante, dispuesto y predispuesto desde hace meses, e incluso años, por personas como las que forman parte de la ejecutiva local, elegida democráticamente, como yo entiendo que siempre debe de ser, hace apenas 15 meses:

Gracia Lourdes Prats, Lorenzo Lorenzo, Carlos Maluenda, Reme Bernabé, Isabel Durá, Mariola Martínez, Carlos Arsuaga, Miguel Salvador Poveda, Jennifer García, Vicente Alvarado, Consuelo Gómez, Robert Amorós, Marisa Mallebrera, Juan Martínez, Majo Sanchiz, Tere Grisalvo y José Díaz...así como al resto de personas de la lista electoral de 2019 y afiliados que nos han apoyado durante estos años.

La democracia en el Partido Popular de Monóvar que he dirigido ha sido creída, pero sobre todo ha sido ejercida. Por ello y para ello, estaba compuesto, nombrado y preparado el Comité Electoral Local desde octubre del año pasado y al cual les quiero agradecer su apoyo y confianza. Gracias al presidente del Comité Electoral, Carlos Maluenda, Consuelo Gómez, Reme Bernabé, Lorenzo Lorenzo, María José Martínez, Mariola Martínez y Alberto Poveda.

Ambos organismos locales, que expresan la voluntad, opinión y decisiones más importantes de una organización como es el Partido Popular, han dimitido en bloque, tanto Ejecutiva Local como Comité Electoral de forma libre y unánime tras meses de silencio, lejanía y desprecio a las funciones de estos órganos.

Esa misma libertad y democracia que quiero para Monóvar, la Comunidad Valenciana y España, entendía y sigo entendiendo que debía ser practicada por el Partido Popular de Monóvar. Así lo he hecho, y así lo han hecho mis compañeros. Como también mis concejales Lourdes Prats y Miguel Salvador Poveda. Gracias a ambos y Robert Amorós, que en ejercicio de esa libertad y democracia, respeto absoluto su decisión de continuar hasta el 28 de mayo.

He sido concejal de este Ayuntamiento desde 2015, portavoz desde 2020, fui elegida presidenta local en 2017, candidata a la alcaldía en las pasadas elecciones de 2019, reelegida presidenta local en 2021.

Es decir, he estado apoyando siempre al Partido Popular.

Cuando no era concejal, lo apoyaba.

Siendo concejal, lo apoyaba.

Y cuando se confió en mi para ser la candidata y la presidenta, lo apoyaba.

Siempre he estado a disposición del partido, cuando democrática y libremente se decidió que tenía que estar como concejal o candidata. Y siempre hubiera estado a disposición del partido si también democrática y libremente se hubiera decidido que era mejor otra persona para el bien del proyecto del Partido Popular y en especial para Monóvar.

Decir democrática y libremente es sinónimo de escuchar primero y respetar después a la ejecutiva y comité electoral local. Cuando estos valores he entendido que no se dan, considero que no puedo ni debo estar.

En definitiva, no se trata del quién, sino del cómo. Si mi partido contando con todos hubiera decidido que era mejor otra persona para el bien de todos, yo hubiera formado parte, como siempre, parte de ese todos.

También quiero dar las gracias a muchos de los que he tenido más que enfrente, al lado que piensan diferente, porque siempre enriquece debatir y tener en cuenta otras visiones de la realidad. Siempre he entendido la diferencia como una manera de aprender, no de romper. Y aunque muchas veces hemos estado en desacuerdo, siempre he pensado que compartimos un objetivo común: mejorar Monóvar y la vida de los monoveros. Por eso estoy muy satisfecha de haber participado y abanderado la oposición más activa, más positiva y más propositiva de la democracia en nuestro pueblo.

Soy la primera, junto a todos los que sentimos que el PP es nuestro partido, que lamentamos enormemente esta situación. Había equipo, había proyecto y había partido en Monóvar.

Porque un proyecto de ciudad, un sueño para Monóvar no se construye con una persona sino con un equipo. No se improvisa en un despacho fuera de Monóvar en un día, se trabaja a pie de calle, en Monóvar y para Monóvar, y en una sede a diario. Los monoveros no creemos ni queremos personalismos que nos dan la espalda, sino equipos y partidos que nos miran a los ojos y nos escuchan, como el que he tenido el privilegio de liderar.

Mi sueño para mis vecinos, que no para mí, mi ambición para Monóvar, que no para mí, en definitiva mi trabajo y pasión por Monóvar, que no por mi ni para mí, era activar Monóvar desde la democracia, la unidad, el diálogo, el respeto y los valores del centroderecha monovero. Sigo creyendo en estos postulados, en estas ideas, pero como todo el mundo entenderá, si crees en la democracia y el diálogo y este se cambia por dedismo y silencio, si crees en el respeto y la unidad y estos se hurtan y transforman en lejanía y división, si crees en en los valores del centroderecha y compruebas que no se apuesta ni se cree en ellos, creo que todo el mundo entenderá mi decisión. Por tanto, una decisión dolorosa, promovida por las circunstancias explicadas.

Me voy satisfecha con el trabajo realizado estos ocho años al servicio de mi localidad y de mi partido.

Gracias”.