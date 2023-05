Las comparsas de Moros y Cristianos de Villena contemplan con inquietud el retraso de las obras de reforma de la avenida de la Constitución, la principal arteria en pleno centro de la ciudad y el lugar donde se concentra la mayoría de los actos festeros que se celebran en septiembre.

Quedan cuatro meses y los plazos de obra no se están cumpliendo al ritmo deseado. Sin embargo el concejal de Urbanismo, Javier Martínez, ha asegurado que las obras de la avenida de la Constitución no van a afectar a las fiestas de septiembre de Moros y Cristianos "como no afectaron a las fiestas del año pasado ni a la campaña de ventas navideñas de 2022”.

Según el concejal, en las fechas más sensibles para la celebración de eventos, desfiles y actos de fiestas, como en los periodos de mayor volumen de actividad comercial, se han establecido suspensiones de las obras y el cese de la actividad para no entorpecer el normal desarrollo de los festejos.

“Esto supone que las obras no hayan avanzado tan rápido como hubiéramos deseado”, aunque desde su punto de vista el retraso está justificado porque ha permitido que el desarrollo de la mejora de la avenida y la actividad comercial y vecinal convivan con el menor impacto posible.

Por lo tanto, desde el equipo de gobierno de PSOE-Verdes se lanza un mensaje de tranquilidad a las comparsas de Moros y Cristianos garantizando que las fiestas no sufrirán ninguna alteración ni será necesario introducir cambios en los itinerarios del programa de actos.

Modificado de la obra

Por otra parte el concejal de Urbanismo ha comentado que “se ha preparado un modificado de la obra para que las zanjas se abran no delante de las fachadas de comercios y viviendas, sino en medio de la calzada. Lo que permite que las obras sean menos molestas, tanto ahora como en el día de mañana cuando tengan que llevar a cabo reparaciones”.

“Es un incremento del coste de la obra que supone una inversión para el futuro y un ahorro de molestias. Si alejamos la canalización de las fachadas, en una hipotética ruptura o avería no tendremos que molestar a las viviendas o comercios con la apertura de zanjas, es una medida preventiva que beneficiará a todos”, ha comentado Martínez. Esta solución técnica ha sido propuesta por parte de la empresa para evitar problemas futuros que afecten a la zona de aceras, al tráfico de peatones y a los comercios y viviendas.

No obstante, la previsión del concejal de Urbanismo es acabar en otoño y poder disfrutar de un espacio renovado, moderno y adecuado a las exigencias del comercio y los servicios de la zona, arteria principal de la ciudad y principal polo de atracción para el resto de municipios de la comarca del Alto Vinalopó.

Ayudas a los comercios

Asimismo el Ayuntamiento ha decidido aplazar la formulación de las medidas y subvenciones de ayuda a los comercios, cuyo expediente está avanzado. “La decisión obedece a que si hubiéramos sacado las ayudas hace meses no se habría cubierto el impacto total de las obras, sólo la parte de estos meses. Entendemos que es mejor esperar al final del periodo para que las empresas, comercios, pymes y autónomos puedan hacer un balance real y completo de qué ha supuesto en sus negocios estas obras”, ha comentado Martínez.

No obstante el concejal de Urbanismo ha dejado claro que “en cualquier caso, existe partida económica, existe una tramitación para ello y toda la voluntad política para llevarlo a cabo. Ahora sólo queda esperar al mejor momento para que sea más útil publicar y abrir el plazo de estas ayudas compensatorias”.