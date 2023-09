Agradeciendo a las fuerzas de seguridad del Estado y a Villena, así se ha mostrado el militar José Luis López Rose durante su pregón en las Fiestas de Moros y Cristianos que se ha llevado a cabo desde el balcón de la oficina de Turismo de la localidad.

El Teniente General del Ejército de Tierra se ha mostrado emocionado y agradecido, mostrando "el orgullo de haber nacido en Villena". Así, una plaza de Santiago repleta ha dado la bienvenida a la semana festera con cánticos y música. El pregonero, rodeado de las representantes Mayor e Infantil de las fiestas, el alcalde Fulgencio Cerdán, los altos cargos de la Junta Central de Fiesta y de la Junta de la Virgen y diferentes miembros de la Corporación Municipal, ha salido al balcón para dirigirse a los villeneros (y visitantes) que no se han querido perder el arranque de esta festividad.

"El pasado mes de julio, nuestro alcalde me ofreció pregonar las Fiestas de Moros y Cristianos de este año y debo reconocer que esa propuesta me causó cierta inquietud porque desde 1967, año en que tuvo lugar el primer pregón, muchos y muy buenos son los pregones que he escuchado desde ahí abajo y dudo que pueda estar a la altura de personas que me precedieron en este balcón", ha señalado con humildad. Sin embargo, aceptó la oferta "porque como villenero me enorgullece pregonar las fiestas de mi ciudad, y más en el año que celebramos el centenario de la Coronación de nuestra Patrona la Morenica, y como festero me permite manifestar en voz alta lo que siento tal día como hoy 5 de septiembre, a las 12:00 del mediodía, aquí en la Plaza de Santiago".

No se ha querido olvidar de su gremio: "Los que me conocen bien, saben que he dedicado mi vida profesional a servir a España en las Fuerzas Armadas, por eso quiero, en primer lugar, recordar a los villeneros que velan por nuestra seguridad, dentro y fuera de España, en los tres ejércitos, en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, y agradecer su esfuerzo, porque sé bien lo duro y difícil que es en ocasiones cumplir con su deber". Se ha acordado especialmente de aquellos que "por razón del servicio no nos acompañan en estas Fiestas; conozco por propia experiencia cómo se sienten y el mal momento que estarán pasando, por eso les hago llegar desde aquí nuestro apoyo y afecto, y pido a la Morenica que los proteja".

El agradecimiento ha proseguido al resto de servicios públicos y a la Junta Central de FIestas, centrando el resto del discurso a los recuerdos que le venían a la mente de cuando él era pequeño: "Recuerdo, de niño, en la década de los 50, como me atraía el trasiego de festeros que bajaban tal día como hoy por la Puerta Almansa, donde siempre han vivido mis padres, hacia la Corredera camino de la Losilla, y los desfiles de las comparsas de entonces. Creo que fue entonces cuando nació mi vocación festera, por lo que a principios de los años 60 me apunté junto con mi pandilla a los Estudiantes cuando empezaba a crecer la comparsa".

Así, rememorando su pasado y con el orgullo de vivir dicho presente, se ha visto agradecido por cumplir su "compromiso" con estas fiestas tan importantes para él: "Me siento orgulloso de haber nacido en Villena, de haber estudiado en los Salesianos, de tener el mismo grupo de amigos desde niño, de que me gusten los caracoles, las habas y los capellanes, el triguico y los gazpachos, tomar un herbero de vez en cuando, y disfrutar de un calentico cuando empieza la diana aunque tenga que reconocer que echo de menos los de Juan el Lancero".