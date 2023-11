Hay un kilómetro en la provincia en el que las gasolineras florecen como setas. Es la avenida del Mediterráneo, una carretera en la que convergen los términos municipales de Elda y Petrer y en la que hasta hace poco se ubicaban hasta cinco estaciones de repostaje de diferentes marcas y colores a disposición de los miles de clientes que circulaban a diario por este tramo. Pero, desde hace unas semanas, estas cinco gasolineras cuentan con una nueva vecina y futura competencia, una estación de color azul y naranja en la que los obreros ya estarían ultimando su montaje.

Esta será la sexta estación de servicio con la que cuente esta transitada carretera, que sirve de puerta de entrada a ambos municipios, y que ya se ubica junto a la rotonda de entrada a la autovía A-31 dirección Alicante o Madrid junto al polígono industria de Salinetes de Petrer. Eso sí, los miles de conductores que transitan cada día por este recorrido que apenas comprende un kilómetro de distancia no tienen problemas para encontrar un lugar para repostar.

Es el caso de Marco Expósito, un vecino de Alicante que acude a Elda de vez en cuando a realizar negocios y que se ha mostrado sorprendido con la gran cantidad de estaciones para repostar con la que cuenta esta avenida. "Hay bastantes sí, la verdad es que sorprende la primera vez. Cuando vengo a Elda suelo repostar aquí sobre todo por los buenos precios que ofrecen, todas las gasolineras de la calle son bastante económicas y parece que al estar todas juntas incluso las más caras bajan los precios en comparación con otras poblaciones para poder hacerles un poco de competencia a las más económicas".

"A este paso salimos a gasolinera por vecino", señala Alejandro Mayor, trabajador en una estación de servicio low cost. "Yo creo que no hacen falta tantas, ya hay más de las que se pueden tener en esta avenida y cada día parece que vaya a haber más. Aunque es verdad que a nivel de negocio no nos perjudica, esto lo tenemos siempre a tope y aunque parezca que las más caras son las que tienen menos clientes al final todas tenemos nuestro público".

Incluso los vecinos de Elda se sorprenden de la gran cantidad de gasolineras con las que cuenta la avenida del Mediterráneo. "Están proliferando como si fueran hongos", explica entre risas Antonio Martín, residente de la localidad. "En la entrada de la autovía están haciendo una, pero no es la única zona en la que están abriendo gasolineras nuevas, en la carretera a Monóvar han puesto una nueva dirección al polígono y yendo hacia el cementerio de Elda han abierto otra también. Los precios varían diez céntimos arriba y abajo, y yo depende del día repuesto en una o en otra, es indiferente porque al final todas te pillan bien, hay donde elegir".

Y algunos tienen la esperanza de que la nueva llegada haga que la gasolina sea incluso más barata de lo que ya es en esta transitada carretera. "Están haciendo una nueva e igual cuando abra si la ponen más barata el resto también lo hace y así se reparten mejor las colas porque en algunas hay mucha gente y hay que esperar bastante. Antes no he parado en una porque he visto muchos coches y he acabado en otra que estaba aún peor la cola, pero mira, así pongo gasolina y me ahorro unos euros, que hay que ahorrar", asegura el motorista Ximo Mas.

Aunque no siempre los nuevos comienzos llueven a gusto de todos. "A mí me parece mal que cada vez haya más gasolineras low cost, no son lo mismo que una de marca y hay muchos servicios con los que no cuentan, como falta de personal o de tienda, que en otras gasolineras de la zona sí que se está ofreciendo", indica Miriam Vanega, trabajadora de un área de repuesto. "Aquí hemos pasado de ser dos a ser seis en apenas unos años, y se nota que se está perdiendo el trato con el cliente, cada vez quedan menos gasolineras que apuestan por ofrecer un mejor servicio".