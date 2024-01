Controversia por la selección de participantes en la Cabalgata de Reyes de Petrer. La portavoz de Vox en la localidad, Eva Castelló, ha denunciado lo que ella describe como una "discriminación política" por parte de los miembros de la concejalía de Juventud y Fiestas de Petrer hacia su hija, Sarai Lozano, en el reciente evento, ya que, según Castelló, su hija habría sido excluida de participar en el evento "debido a la afiliación política de su madre".

La controversia comenzó el pasado 22 de noviembre de 2023, cuando Sarai Lozano, hija de la portavoz de Vox, recibió un mensaje a través de WhatsApp de la técnico de Juventud e Infancia de Petrer, Marian Villaescusa, con quien mantenía una buena relación. En dicho mensaje, se comunicaba a Saray que desde la organización, que lleva a cabo esta concejalía en Petrer, ya no contarían con ella para la Cabalgata de Reyes Magos por "falta de espacio en la carroza" y porque "no daba tiempo a confeccionar los trajes".

En el mensaje, según ha hecho público la portavoz de Vox, Eva Castelló, la técnico de Juventud le habría indicado a la joven que el motivo, además de la falta de hueco y de tiempo para elaborar el disfraz, se encontraría en que "su madre forma parte de una Agrupación Política que fomenta el odio y puede resultar conflictivo sí coincide ella - Sarai Lozano- con cualquier participante que no fuera de su misma ideología política, así cayendo en el desprecio o en el insulto".

Tras tener conocimiento de esta situación, Castelló ha querido denunciar públicamente esta "discriminación política" -como la ha acuñado- señalando directamente a la técnico de Juventud del Ayuntamiento de Petrer, Marian Villaescusa y cuestionando "si la decisión fue tomada únicamente por ella o si hubo influencia de otras instancias municipales".

Además, la portavoz de Vox ha interpuesto denuncias tanto ante la Policía Nacional como en el Departamento de Personal del Ayuntamiento de Petrer, buscando respuestas y una rectificación ante lo que considera un acto deplorable. La técnico municipal ya habría acudido a declarar ante la Policía Nacional por este asunto, según han informado a este diario fuentes municipales.

"La sorpresa vino cuando pudimos comprobar que sí que había trajes y de sobra para la temática en la que iba a salir mi hija. Queda claro y no me cabe ninguna duda que el motivo principal por el cual se excluyo de la Cabalgata a mi hija, fue por el rechazo a la ideología de su madre, hecho verdaderamente importante dado que ha generado en mi hija un dolor irreparable por la discriminación", asegura Castelló.

Respuesta municipal

En respuesta a estas acusaciones, Alejandro Ruiz, concejal de Juventud y Fiestas de Petrer, ha asegurado a este diario que las acusaciones vertidas por la portavoz de Vox, Eva Castelló, son a su parecer "populistas" y que "carecen de fundamento". "Se ofrecieron a participar tanto ella como su tía, a ella le dijimos que sí pero, después de la reunión, nos dimos cuenta de que no nos daba tiempo a tener todos los trajes listos a tiempo y a ella, y a otra chica que se quiso apuntar en el último momento, tuvimos que decirles que no".

Según Ruiz, se le ofreció a la hija de la denunciante la oportunidad de participar en la Cabalgata, pero en otra carroza y con otro disfraz. "Se les dio la opción de participar vestidas de pastorcitas o en otra carroza, pero nos dijeron que ellas solo estaban interesadas en salir en la carroza en la que se habían inscrito, así que por eso finalmente no salió".

El concejal de Juventud también ha destacado la importancia del respeto y la tolerancia en la Cabalgata de Reyes Magos de Petrer y ha indicado que no quieren que el evento caiga en faltas de respeto. "La cabalgata se basa en el respeto y la tolerancia, y no queremos que caiga en faltas de respeto. Eso es lo que ha aprovechado la madre para atacarnos. En este desfile participan personas de todas las ideologías del municipio, lo importante para nosotros en este día tan señalado solo es la ilusión y las que las personas que estén interesadas en participar puedan hacerlo lo mejor posible y con todas las garantías, no dejamos a nadie fuera".