Más de 80 entidades participan este sábado en Valéncia en una manifestación contra las plantas solares, para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que "tenéis que proteger el territorio, no destruirlo. Por un mundo rural vivo", lema de la marcha. Una quincena de colectivos de la provincia, de las comarcas de l'Alcoià, l'Alacantí y el Vinalopó tomarán parte en la protesta.

La manifestación arrancará a las 12.00 horas, convocada por la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, con salida de la Plaza de la Virgen y final en la Delegación del Gobierno. "Una llamada global del interior rural valenciano y de las planicies fértiles a la protección del territorio, una reivindicación justa y necesaria en la que se hace patente una caótica planificación en el despliegue de renovables en la Comunitat Valenciana".

Alertan que "nuestros paisajes milenarios, montañas y campos agrícolas son ahora mismo un juguete roto por la inminente proliferación de macroplantas fotovoltaicas y eólicas, con las gigantes aspas de molinos al viento que provocarán la mortandad de la avifauna, afecciones a las personas, a la agricultura, a los olivos, frutales, almendros y viñedos, a la ganadería extensiva, al tejido turístico, a la economía circular, a las señas de identidad y a la soberanía alimentaria, unido a la parálisis en el desarrollo de proyectos energéticos sostenibles para la descarbonización, como las Comunidades Energéticas Locales CEE y el autoconsumo".

La Cordinadora Valenciana destaca que es "una defunción en marcha con la corresponsabilidad de Europa y del Gobierno de Madrid, y con la mirada a otro lado de la Generalitat Valenciana. Se hace necesaria una regulación por la connivencia sostenida de los gobiernos con las multinacionales eléctricas, fondos de inversión, AVAESEN y algunos ayuntamientos, que por la llegada de esta burbuja que facilita la compra de voluntades, aprueban en sus plenos con mayoría simple, la hipoteca de sus términos. Una dinámica consentida por los partidos políticos con representación, por lo que se escenificará una protesta en los aledaños de la Generalitat Valenciana para finalizar la Manifestación frente alas puertass de la Subdelegación del Gobierno, acompañados de una caravana humana por las más de ochenta entidades en defensa del territorio, en representación de las tierras y pueblos valencianos desde Morella, a la Sierra Calderona, pasando por les Alcublas, Montesa o Elda".

"Las renovables dependen en muchos casos del Gobierno central, y las comarcas valencianas llevan más de dos años movilizándose porque se les pretende utilizar como batería de Europa, para exportar energía a través de futuraslíneass de muy alta tensión MAT, implantando macroplantas fotovoltaicas en campos agrícolas, caso de la Llècua i els Llivis, Les Coves de Vinromá, les Useres, Cabanes, Vilafamés, los pueblos de la Plana Baixa, Godelleta, el Villar, Utiel-Requena, Turís, el Valle de Aiora, el Vinalopó y Elx e incluso en zonas contiguas a LIC como la Sierra de Salinas. Las entidades representativas de Valencia, Alicante y Castellón se manifestarán para hacerse oír en Madrid por las afecciones de las futuras macroplantas que cambiarán la fisonomía de sus pueblos e incluso sus formas de vida", aseveran.

“Una ordenación del territorio y una planificación coherente de todas las infraestructuras para encajarlas en lugares sin afecciones a la biodiversidad y a las personas” es el mensaje lanzado por el representante de la Coordinadora, Julio Rodrigo. El Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera es permisivo con el fraccionamiento de los proyectos, avalando declaraciones de Impacto Ambiental favorables sobre proyectos modificados sustancialmente. Se contravienen las Directivas Europeas, en concreto la 85/337/CEE, del consejo del 27/6/85 referente a la evaluación de impacto ambiental, sin “completar y coordinar los procedimientos de autorización de los proyectos públicos y privados que pudiesen tener una repercusión importante sobre el medio ambiente”.

Lamentan que se "emiten autorizaciones administrativas con declaraciones de impacto ambiental favorable a macroproyectos eólicos y fotovoltaicos ubicados en lugares no recomendados por el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030. El Miteco no introduce cambios legislativos a la desprotección de la avifauna y de las zonas LIC, ZEPA y Red Natura 2000 en la implantación de las renovables. No hay información pública en la práctica tanto en la exposición pública de los proyectos como en la participación ciudadana, permitiéndose el fraude de ley por parte de las administraciones implicadas. Las CEE y el autoconsumo continúan padeciendo una parálisis administrativa por parte de las eléctricas".

Los convocantes señalan que "las macroplantas son la tónica general provocando un rechazo general en las zonas afectadas, alegándose y judicializándose la Transición Energética en nuestros pueblos y ciudades, desoyendo a las comarcas en su mayor parte del ámbito rural, con afecciones muy graves al sector terciario. Además de afectar al agroturismo y a la idiosincrasia de los habitantes con un profundo apego a la tierra, alejándose del objetivo de la descarbonización efectiva por afectar a bosques y campos agrícolas en producción, ambos sumideros de carbono".

Y agregan que "por todo ello debemos continuar las movilizaciones para que la sociedad civil sea escuchada y el Miteco de Madrid rectifique su política en detrimento de las personas y especies naturales. Exigimos el fin de la desregulación continuada de las legislaciones urbanísticas y ambientales, la modificación del decreto ley 14/2020 y la soberanía de los municipios responsables en la toma de decisiones. La despoblación del interior aumentará por la ubicación irracional de las macroplantas y sus líneas de evacuación, un claro ejemplo de colonialismo energético rural y de desprotección del territorio con el consiguiente peligro para el futuro de las comarcas valencianas. ¡Renovables sí pero no así!, una descarbonización irresponsable sin contar con el consenso de los afectados, se transformará en la brecha que romperá el frágil equilibro entre el mundo rural y la superpoblación de las urbes de la franja costera".

Entidades participantes

1. Ecologistes en Acció València

2. Confederación General del Trabajo (CGT)

3. Intersindical Valenciana

4. Memòria Democràctica del País València

5. Plataforma para el Estudio y Conservación de la Sierra de Chiva

