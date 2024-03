El Hospital de Elda tarda 19 meses en citar a una paciente para rehabilitación

Un año, 7 meses y 13 días. Es el tiempo que una paciente del Hospital General Universitario de Elda ha tenido que esperar para ser citada en el Servicio de Rehabilitación del centro hospitalario. La afectada, que desde el 30 junio de 2022 se encontraba en lista de espera para acceder al servicio de rehabilitación del Hospital Virgen de la Salud de Elda, fue finalmente citada el 12 de febrero de 2024.

Ante la gravedad de la situación, la vecina de Elda presentó una queja al Síndic de Greuges para que este interviniera ante tal circunstancia. «Desde el mes de julio de 2022 estoy en lista de espera en servicio de rehabilitación del Hospital de Elda Virgen de la Salud. Estamos a final de 2023. No hay derecho a que se juegue con la salud de las personas...», reza el escrito remitido por la paciente al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana.

Es entonces cuando el Síndic comienza la investigación y solicita a la Conselleria de Sanidad los motivos de la demora en la citación de pacientes para el servicio de rehabilitación, la previsión temporal para la convocatoria de la afectada y cualquier otra cuestión relevante para la resolución de la queja.

La administración sanitaria remite un informe del Departamento de Salud de Elda en respuesta a la solicitud del Síndic, argumentando que, tras revisar el historial clínico del paciente y verificar que fue remitido al servicio de rehabilitación con fecha del 30 de junio de 2022 por el área de traumatología con carácter ordinario, y considerada como preferente por el departamento de rehabilitación, procedió a ser citada el 12 de febrero de 2024. De esta forma, el Síndic recomienda a la Conselleria de Sanidad que tome las medidas oportunas para reducir la demora existente en el servicio de rehabilitación.

«No hay derecho a que se juegue con la salud de las personas...» — Afectada por el retraso en el servicio rehabilitación del hospital de Elda

Otros hospitales comarcales de la provincia también experimentan demoras en la atención a pacientes para el servicio de rehabilitación, aunque no son tan pronunciadas como las del Virgen de la Salud. Por ejemplo, en el Hospital de La Marina Baixa de La Vila Joiosa, la espera es de tres a seis meses, según fuentes hospitalarias. Mientras tanto, en el caso del Virgen de los Lirios de Alcoy, el retraso es de hasta tres meses en la actualidad, pudiendo extenderse a cinco meses durante la temporada de verano, según las mismas fuentes.

S.P., es otra vecina de Elda afectada también por la demora en el servicio de rehabilitación del hospital. Cuenta a INFORMACIÓN que en abril del año pasado se fracturó el fémur, la rótula y el ligamento de la rodilla. No tuvo operación, pero le inmovilizaron la pierna durante meses, lo que le hizo perder la movilidad.

A principios de junio, su caso fue derivado como preferente desde el área de traumatología a rehabilitación. S.P. asegura que los traumatólogos ya le advirtieron de que había demora en el departamento, pero que puede que la llamasen para después de vacaciones de verano. No obstante no fue así y, desde junio la afectada ha estado costeándose por su cuenta el servicio de un fisioterapeuta privado.

«Me hubiese quedado coja»

«Me tuvieron que infiltrar seis veces porque había perdido movilidad en la pierna. No sé cómo estaría si no hubiese recibido rehabilitación. Me hubiese quedado coja. También perdí toda la musculatura», sostiene. S.P, que recibe este servicio en un centro privado desde hace nueve meses, dos veces a la semana. De esta forma, la conclusión a la que llega esta afectada que lleva a su vez nueve meses de retraso es que «si puedes pagarte un fisioterapeuta, te recuperas, y si no, te aguantas».

El último estudio realizo por el Sindicato de Enfermería desprende que la Comunidad Valenciana tiene un déficit de 3.687 fisioterapeutas para cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En concreto, la provincia de Alicante precisaba 1.362 fisioterapeutas.