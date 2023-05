La supresión del hormigón en el Vinalopó será una línea infranqueable de Compromís para formar gobierno en Elche. Los valencianistas han presentado su "estrategia de infraestructura verde para combatir la emergencia climática" y ha incluido su proyecto frustrado de renaturalizar el río como primera medida.

Según la candidata de la coalición, Esther Díez, el plan para devolver a su estado original el cauce en el casco urbano, que frenó el PSOE hace un año, "estará en el acuerdo de gobierno" en caso de que vuelva a reeditarse el pacto entre ambas fuerzas. "Devolver la vida a un río que ahora está biológicamente muerto por una forma de entender la ciudad que se basaba en el mantenimiento y no ha garantizado esos servicios ambientales que nos proporciona el río", ha incidido la alcaldable, quien ha recordado que "sería una realidad en la que estaríamos trabajando en estos momentos si por parte del PSOE hubiera habido un compromiso más firme en la defensa de las políticas verdes”.

A Compromís no se le olvida "haber dejado pasar una oportunidad única para financiar al 90% la renaturalización del río" y Díez ha insistido en que las demoras "no tienen cabida en un contexto de emergencia climática".

Plazas y colegios con sombra

El segundo eje de la propuesta de Compromís pasa por la renaturalización de las plazas de los barrios y las pedanías, para generar sombras, garantizar la vegetación en los espacios públicos, revertir el cemento del último siglo y recuperar el contacto con la naturaleza.

El tercer eje es naturalizar los patios de las escuelas y los institutos. Y en esto sí coinciden con los socialistas, quienes este mismo martes han presentado una medida similar. Según Díez, "si hay un entorno especialmente hostil en este contexto de emergencia climática son los patios de los centros educativos que necesitan ser repensados, generar sombras y garantizar el contacto con la naturaleza". Para la candidata, "la población infantil es la más vulnerable a efectos del cambio climático y, por tanto, nuestra responsabilidad es articular políticas que les protejan".

Compromís incluye en esta estrategia la ampliación de la red de huertos urbanos. Proponen extender las experiencias del Hort de Felip o del Hort de Travalón a la parte norte junto a la Policía Autonómica y en el barrio de El Pla a los huertos de Contador y de Bon Lladre para recuperar el uso agrícola y fomentar prácticas ecológicas y espacios de socialización.

"Es fundamental desarrollar una visión estratégica en cuanto a las políticas verdes de nuestro municipio y generar barrios y pedanías mucho más saludables. Hacer más verde esta ciudad no va a hacer un parque en algún punto del municipio, o poner árboles puntualmente, hacer la ciudad verde pasa por una visión integral y estratégica que garantice, con criterios científicos, todo ese reverdecimiento del municipio que nos lleve a tener objetivos más ambiciosos", ha matizado Díez.

Jugar con la tierra

Por su parte, Mariló Antón, candidata independiente de la lista electoral de Compromís per Elx y educadora ambiental y miembro de Margalló Ecologistas en Acción ha explicado que “renaturalizar la ciudad es importantísimo y que no se trata de ir a buscar la naturaleza sino que la naturaleza esté cerca de nuestro entorno, que la ciudad sea más pacífica con los más pequeños, que podamos salir a la calle o no tener miedo a ir con los pequeños por la calle para que les pueda atropellar un coche”.

"La naturalización de los patios de los centros educativos es urgente, es una demanda de la comunidad educativa, de hecho ya están llevando a cabo iniciativas como el eco patio para que los centros educativos sean espacios donde los niños y niñas puedan jugar con la tierra, estén en contacto con la naturaleza y fomenten su creatividad, entre otras cuestiones, que se podrían aprovechar. Y sobre todo hace falta sombra. Necesitamos áreas de sombra donde poder jugar incluso donde poder dar clases al aire libre, sería una muy buena herramienta educativa" ha concluido Antón.