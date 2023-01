¿Te ha salido a devolver tu declaración del IRPF de 2021 pero aún no has recibido el pago? Pues hay una buena noticia para ti, ya que Hacienda no solo te tiene que devolver tu dinero sino que además debe pagarte los intereses de demora. Y lo cierto es que, aunque no sea una gran cantidad de dinero, es tuyo y te corresponde. Te contamos los pasos a seguir para que puedas recuperarlo.

La Agencia Tributaria ya ha realizado el 97,5% de las devoluciones correspondientes a la Campaña de la Renta 2021, lo que significa que más de 13 millones de declarantes ya han recibido su devolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Si tú eres parte del 2,5% restante, es decir, la declaración te salió "a devolver" pero todavía no has recibido tu dinero, Hacienda no solo tendrá que devolverte lo que te corresponde, sino que además te tendrá que pagar los intereses de demora.

La Agencia Tributaria tiene seis meses para ordenar las devoluciones de las declaraciones de la renta de 2021 a favor de los contribuyentes, es decir, debería haberlo hecho antes del 31 de diciembre de 2022. Si pasado ese plazo todavía no te han devuelto el dinero (y el retraso no es por tu causa), tienes derecho a que Hacienda te pague los intereses de demora desde el 31 de diciembre hasta la fecha en que se ordene la devolución. Sin embargo, no es necesario que reclames los intereses, ya que Hacienda deberá aumentar automáticamente lo que te corresponde con el importe de los intereses de demora, que para el año 2023 es del 4,0625%.

¿Cómo saber si Hacienda debe pagarte intereses por el retraso?

Primero, debes consultar el estado de tu declaración en la página web de la Agencia Tributaria. Puedes hacerlo utilizando tu Cl@vePin, con tu certificado o DNI electrónico, o indicando tus datos de identificación y el número de referencia.

Después, debes comprobar que Hacienda no te ha hecho una paralela ni existe ninguna deuda pendiente contigo.

Finalmente, si no hay motivo para que no te hayan devuelto el dinero, debes solicitar de nuevo la devolución a la que tienes derecho.

Una vez que Hacienda te devuelva tu dinero, recibirás una notificación con los intereses que te correspondan.

En resumen, si no has recibido la devolución del impuesto IRPF que te corresponde, es importante seguir los pasos adecuados para recuperar tu dinero, como consultar el estado de tu declaración en la web de la Agencia Tributaria, comprobar que no existen deudas pendientes con Hacienda y solicitar de nuevo la devolución a la que tienes derecho.

Recuerda que tienes derecho a recibir los intereses de demora automáticamente, sin necesidad de reclamarlos.