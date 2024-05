El sector cripto, con los ojos puestos sobre Ethereum

Ether, la criptomoneda de la red Ethereum, sigue su escalada. La cotización de la segunda criptodivisa en capitalización de mercado por detrás de Bitcoin continúa al alza tras el giro regulatorio sorpresivo de Estados Unidos al permitir fondos cotizados en bolsa para este activo, incluso cuando surgen dudas sobre la fortaleza de la demanda de estos productos.

El cambio de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU catalizó un salto del 26% en el segundo token más grande la pasada semana, el mayor avance semanal desde el mercado alcista de criptomonedas de 2021, según muestran datos compilados por Bloomberg.

Los especuladores pueden estar animándose con el debut récord en enero de los ETF de Bitcoin al contado de EEUU, que han acumulado 59.000 millones de dólares en activos. Pero Ether es menos conocido que Bitcoin, lo que hace que el apetito de los inversores por la exposición al mismo sea más difícil de analizar.

Además, los ETF spot-Ether no participarán en el staking, el proceso de ganar recompensas a cambio de bloquear tokens para mantener la blockchain de Ethereum. Esta omisión amenaza con socavar el interés en los fondos en comparación con la tenencia de los tokens.

Aún se necesitan más aprobaciones de la SEC antes de que emisores como BlackRock Inc. y Fidelity Investments puedan lanzar productos, cuyo cronograma no está claro. Ether subió alrededor de un 1% a 3.900 dólares a las 8:38 a.m. de este lunes en Londres, mientras que Bitcoin tuvo pocos cambios y ronda los 68.500 dólares.

"La tendencia en Ether sigue siendo alcista y los retrocesos son una oportunidad de compra", escribió en una nota el jefe de investigación del Grupo Pepperstone, Chris Weston.

Ether ha experimentado en lo que va de año un aumento del 71%. / Coinmarketcap

El horizonte de los 5.000 dólares

Las voces alcistas indican que algunos operadores consideran que Ether subirá a 5.000 dólares o incluso más, según cifras de la plataforma comercial Deribit.

El récord actual de Ether al contado es de 4.891 dólares, máximo histórico que logró el 16 de noviembre de 2021.

Volatilidad por delante

La brecha entre el índice de volatilidad de Ether T3, que utiliza los precios de las opciones para dar una idea de las oscilaciones esperadas del token en 30 días, y un indicador similar para Bitcoin es la más amplia desde al menos principios de 2023. Eso indica que los especuladores esperan mayores oscilaciones en Ether que en el activo digital más grande.

Algunos analistas ven la demanda de futuros ofrecidos por CME Group Inc., con sede en Chicago, como una ventana al apetito institucional estadounidense por la exposición criptográfica regulada. El nivel de interés abierto (o contratos pendientes) está aumentando para los futuros de CME Ether, pero es mucho menor que para los futuros de CME Bitcoin, lo que sugiere un menor compromiso institucional con Ether y quizás, por extensión, con los posibles ETF de Ether.

"La participación relativamente baja de las mismas instituciones que probablemente se espera que inviertan en el ETF al contado de Ether tras su lanzamiento, sugiere que las entradas iniciales podrían ser decepcionantes", escribió Noelle Acheson, autora del boletín Crypto Is Macro Now.