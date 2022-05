La vida es la que es, son los filtros que cada uno utiliza para observarla lo que la distorsiona, casi nunca para bien. El vestuario del Hércules cree en el ascenso. Está convencido... o al menos eso se traduce de sus comparecencias públicas Lo repite cada vez que puede. El mensaje de optimismo que defiende Sergio Mora ha calado en la plantilla. El fútbol, no tanto o, al menos, no de una manera tan evidente. Sin otra aspiración que la de acabar tercero, después de una segunda vuelta repleta de claroscuros, se aproxima el desenlace y ya no se puede fallar más.

Raúl González no podrá jugar en Toledo por acumulación de amonestaciones. El delantero más en forma del equipo, tres goles en dos jornadas, se quedará en Alicante. «Lo veré en casa con mi mujer y mi hija. Casi nunca me he perdido un partido por tarjetas, no he visto muchas en mi carrera, por eso me da rabia no poder ayudar a mis compañeros el domingo. Pero aunque yo no esté, saldrá otro delantero que seguro que lo hace incluso mejor que yo», dice con determinación el «nueve» blanquiazul aunque los números le desmientan.

El atacante herculano discrepa con quienes ven al equipo agitado, temeroso: «Yo no noté nervios en el campo, al revés. Sentía tranquilidad, que nos empujábamos unos a otros, que éramos conscientes de que lo íbamos a sacar adelante entre todos. Yo veía al equipo convencido de que sacaría el partido adelante y de que se estaban haciendo las cosas bien. Cometemos errores puntuales que puede parecer que se producen como consecuencia de los nervios, pero no es así», esgrime Raúl González.

En su opinión, «llegamos muy bien al tramo final del campeonato, con las máximas garantías». «Hacemos muchas cosas bien. Llegamos con buena dinámica y con buena actitud. Estamos muy contentos del camino que llevamos y del trabajo que hacemos. Ahora llega lo más difícil, pero también lo más bueno», sostiene.

A pesar de las reticencias que genera el juego del Hércules, el delantero se muestra tajante: «Pienso que vamos a subir sí o sí. Tenemos que jugar con esa mentalidad todos y siendo conscientes de que si cada uno de nosotros da el 100%, y hace lo que tiene que hacer, vamos a estar muy cerca. Pero no vale de nada ir más allá del siguiente partido. El camino es largo, pero no podemos saltarnos ningún paso. Tranquilidad, pies de plomo y pasito a pasito…», reitera el ariete blanquiazul.

«El partido en Toledo será súper complicado. Los equipos que ya están descendidos se vuelven más peligrosos. A priori puede parecer lo contrario, pero no es así, son rivales que juegan liberados»

Las razones por las que cree ciegamente en que se acabará logrando el objetivo son sencillas: «En este equipo hay magníficos futbolistas y el cuerpo técnico es magnífico, también. Yendo todos de la mano no hace falta transformar nada, lo único que necesitamos para ascender es que todos tengamos los seis sentidos puestos en hacer las cosas bien y en minimizar errores. Este equipo es muy fuerte», reivindica el alicantino.

A pesar de que se le ha resistido la titularidad en buena parte del campeonato, el delantero está satisfecho con su temporada. «Estoy feliz y a disposición del míster. La competencia en mi puesto es muy alta. 'Toro' Acuña y Aketxe son dos pedazos de delanteros. Es normal que nos repartamos los minutos, pero creo que los tres le estamos dando mucho al equipo. Estoy en el club en el que siempre he querido estar y luchando por algo tan bonito como un ascenso», insiste Raúl González.

Llegados a este punto y sabiendo que la promoción se disputa en Alicante [y que se asegurará de manera matemática con una victoria en el Salto del Caballo sin esperar a otros resultados], el último bigoleador del equipo reclama la atención de la hinchada para arropar al vestuario: «Pido a la afición que nos apoye, que no nos deje solos porque si no lo hacen, van estar contentos y orgullosos de nosotros. Puede que haya quien se haya sentido decepcionado por no poder optar a la primera plaza, pero seguimos bien clasificados», recuerda Raúl González.

«Lo más importante ahora es que el equipo se sienta fuerte y saque adelante los partidos que le quedan. Faltan dos jornadas y no podemos permitirnos ningún fallo, tenemos que estar todos con los sentidos puestos al 100% en lograr las dos victorias y asegurar el tercer puesto». Palabra de nueve.