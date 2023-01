Tercera remontada en cuatro partidos, la segunda consecutiva en casa. Había motivo para postergar la comparecencia de Lolo Escobar después del triunfo «in extremis» del Hércules sobre el CD Ibiza, que se adelantó en el minuto 82 jugando con uno más y terminó perdiendo. «He ido muchas veces al Bernabéu, he visto muchas proezas y siempre me he dicho: ojalá un día yo dirija a un equipo así, a uno que no baje los brazos nunca», confesó el técnico blanquiazul nada más sentarse en la sala de prensa.

«Este tiene que ser siempre el espíritu, no rendirse nunca. Solo así se puede conseguir algo tan difícil como lo que tenemos que hacer nosotros para estar en la pelea por el ascenso», admite el preparador extremeño crecido y formado en la capital de España. «Es verdad que nos está acompañando la suerte desde que llegué, pero la suerte tiene que pillarte trabajando. Estamos haciendo las cosas muy bien, con muy buenos resultados del trabajo semanal, que está siendo de mucha calidad. Puedes tener fortuna, de hecho la necesitas, pero también hay mucho esfuerzo detrás que es lo que realmente te permite darle opción al golpe de suerte», reitera Escobar. "Jean Paul ha aprendido la lección, es muy joven aún, pero aunque yo pido limpieza y juego limpio siempre, los rivales no siempre piensan como yo" «Después de un golpe como el que hemos encajado, hemos sabido seguir siendo combativos. Esa es la clave, siempre. Cuando yo cogí al equipo había mucho pesar. Nosotros no subrayamos los errores, tratamos de poner en valor las bondades de cada cual y hacérselas ver, a partir de ahí, ha salido lo mejor de unos jugadores que tienen que saber que reúnen las condiciones que exige un club como este», desgrana el entrenador del Hércules. «Jean Paul es joven y aún tiene que aprender muchas cosas. Yo le pido a mis jugadores que no finjan, que sean limpios... pero no podemos esperar lo mismo de cualquiera, por eso no hay que dar pie. Hoy lo ha aprendido y confío en que no se repita más», justifica el líder del vestuario sin eximir de responsabilidad al galo en su expulsión en el minuto 10 por no reprimir su ira después de sufrir una entrada. "Esta afición del Hércules ha visto mucho fútbol, una buena parte de primer nivel, de élite, y sabe de sobra cuándo tiene que apretar, cuándo tiene que ayudar a su equipo" «Con uno menos, queríamos hacer el partido largo, protegernos bien y esperar a nuestro momento. Ha llegado en el 81, pero Alvarito no ha podido culminar. Después, cuando ellos nos han marcado, he ido con todo a pesar de que la fuerzas ya estuvieran muy justas», desvela Escobar, que reclamó «más competencia» para mejorar los entrenamientos. La apuesta salió bien, entre otras cosas porque donde no llegaba el oxígeno, actuaba el impulso de la grada. "Esta afición ha visto mucho fútbol, una buena parte de primer nivel, de élite, y sabe cuando tiene que apretar, cuando tiene que ayudar. Lo ha hecho en el tramo final. No han dejado de animar ni cuando nos han hecho el 0-1. Ese es un valor que no podemos perder porque son un activo fundamental para que logremos el objetivo. Antes de marcharse, cuestionado por los periodistas, Escobar se congratuló del regreso de Nico Espinosa: "Le vamos a mimar al máximo porque es nuestro mejor fichaje. Es un jugador diferencial y le vamos a cuidar para que podamos disfrutar de su fútbol en el tramo decisivo de la Liga", insistiendo después en que, si bien cuenta con un once de muchísimas garantías, necesita refuerzos para asegurar la fortaleza del proyecto con dos piezas por demarcación.