Lolo Escobar, técnico del Hércules, aseguró en rueda de prensa que el equipo no puede fallar este domingo (12.00) en el Rico Pérez ante el filial del Mallorca, ya que recordó que no dispone de margen de maniobra tras el mal arranque del campeonato. «Es otro partido con sensación de final y lo afrontaremos al 200%. No podemos jugar por debajo de eso y hay que dar el máximo del máximo», comentó el extremeño, quien calificó al conjunto balear como «un buen equipo que le puede pintar la cara a cualquiera si tiene un buen día».

Para ese partido, el técnico no podrá contar con Jean Paul, sancionado con dos partidos, un contratiempo importante. «En el momento en el que el árbitro le saca roja el reglamento es claro, de dos a cuatro partidos, así que había pocas esperanzas con el recurso, aunque por lo menos se ha quedado en la sanción mínima. Siempre trastoca no tener a jugadores que están bien y Jean Paul es uno de ellos. Es una pena que futbolistas con estados de forma buenos no podamos disfrutarlos. Saldrá otro y tendrá una nueva oportunidad que aprovechar al igual que el otro día salió Manu y lo hizo muy bien. Esto va de que no se note cuando falta alguien», destacó Lolo, no pensaba que fuera a variar tan rápido la dinámica del equipo: «No esperaba una reacción tan rápida del equipo porque necesitas un poco de aclimatación al vestuario, a la ciudad y a todo. Pero una vez que estuve aquí me sorprendió porque vi que todo iba bien, ya no solo en los futbolístico con el equipo sino en lo personal. Fue un acierto venir aquí desde el segundo uno».

El secreto

«Es un cúmulo de todo. He aportado lo que los jugadores necesitaban y al revés. Se ha hecho una simbiosis y se está viendo en el terreno de juego. Desde el primer día las caras me transmitían que iba a haber un cambio y esa es la única herramienta que ellos me podían dar y que yo necesitaba. Sus caras, sus ánimos...la actitud ha sido tan buena y reforzada con victorias hacen que estemos en una dinámica ganadora», explicó el técnico sobre la clave de haber conseguido 10 puntos de 12 posibles. Tres victorias han sido tras remontada. «Me da igual tener que remontar siempre, la situación con la que llegué al Hércules es para que saquemos los partidos con lo que sea, con el culo en el último segundo, en el primer minuto... lo único que queremos es sumar de tres en tres. No me preocupa en absoluto porque estamos compitiendo, incluso si el domingo no hubiéramos remontado el equipo se vacía, se deja la piel... Todo el trabajo y el esfuerzo al final siempre tiene premio, el trabajo siempre paga».

Lolo espera que Ander Victoria aproveche su oportunidad este domingo. «Tiene una posibilidad de hacerse con el puesto, tiene una experiencia y una categoría que no creo que deje pasar la oportunidad. El domingo espero un gran Ander Vitoria, que sepa lo que se está jugando, no ya por su futuro, sino por el corto plazo. Al final un futbolista vive del corto plazo, de jugar cada domingo, no dentro de un mes, planificar cosas no vale para nada. Le tengo mucha fe a lo que pueda hacer».

Mercado

El técnico confirmó que el club fichará a dos centrales. «Podrían estar ya pero no queremos nada que no refuerce. Para firmar por firmar me quedo como estoy. Como ya dije quiero dos jugadores por puesto», señaló el técnico, que destacó la incorporación de Luque Júnior: «Ha venido con muchas ganas de demostrar y hacer. Es un fichaje que nos va a aportar dinamismo, descaro, uno contra uno, muchas cosas que siempre vienen a un equipo como el nuestro».

También Lolo destacó que no está por la labor de dejar salir a ningún jugador del centro del campo:«Desde hace años he intentado que sea la posición en la que haya overbooking.El mediocentro es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Que haya jugadores de más me parece perfecto. El centro del campo que tiene el Hércules es de los mejores de la categoría sin duda y me caben todos. Mientras más jugadores tengamos allí mejor. Los equipos dominadores del fútbol actual allí tienen dinamita y es la parte más importante del terreno de juego y la que hay que ocupar siempre».

Sobre el rival, no se fía en absoluto pese a su clasificación. «Es muy buen equipo, con individualidades que pueden pintar la cara a cualquier equipo si tienen un buen día. Vamos a intentar que no lo tengan porque si le empiezan a salir las cosas es un equipo peligroso. Es otro partido con sensación de final y que no podemos fallar porque no tenemos margen de maniobra. Hay que ir al 200 por cien, no podemos jugar por debajo de eso».

Por último, Lolo destacó el papel de la afición: «Otra cosa más que ha salido bien. Estoy orgulloso de ella. Suma muchísimo. Me hubiese gustado ganar 2-0 y no haber sufrido tanto pero a veces estas cosas suceden por algo. La emoción que transmites no es la misma. Lo que pasó el domingo engancha mucho y nos va a venir bien para que los dudosos venga. El ambiente fue espectacular y les doy un porcentaje muy alto de la victoria».