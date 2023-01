No es lo que se acordó inicialmente, pero sí una solución plausible. Manu Navarro ha aceptado jugar con el filial cuando no vaya a estar convocado con el primer equipo, algo que ya ha ocurrido once veces en la primera vuelta. El mediocentro, propiedad del Hércules tras su salida del Rayo Vallecano el pasado verano, puso como condición para aceptar la propuesta blanquiazul ser parte siempre del plantel profesional, no disputar encuentros de Liga con el be.

Sin embargo, el mostoleño ha asumido que si no quiere perder su último año como sub-23, tiene que mostrarse al mundo jugando porque, hasta ahora, a pesar del potencial que los informes le atribuyen, no se le ha podido juzgar sobre el césped. Con el Rayo no participó ni en Primera ni en Segunda, y en el Hércules apenas ha disputado 80 minutos en dos encuentros, el último contra el CD Ibiza en el José Rico Pérez y la eliminatoria copera frente a La Nucía. Manu Navarro es una apuesta deportiva de futuro de los dueños de la SAD, que consideran al centrocampista madrileño un activo rentable. A diferencia de lo que sucede con Dylan Leiva, él sí dispone de licencia del filial (dorsal 24) y puede subir y bajar de categoría cuantas veces se estime oportuno. En el caso del central argentino (a quien se asignó el número 16) hay que negociar un nuevo contrato para que salte del primer equipo al segundo cuando supere la lesión de rodilla. Ese movimiento ya no sería reversible hasta final de temporada. El lateral sub-23 Alberto Retuerta entrenará la semana que viene en Fontcalent El tercer refuerzo del Hércules en este mercado invernal, Alberto Retuerta, «Retu», debería firmar su traslado en préstamo al Hércules a principio de la semana que viene, según estima su club de destino, que sigue pendiente de que el Deportivo de La Coruña se desprenda del joven lateral zurdo de 21 años, que no acumula ni un solo minuto en Liga esta temporada en Primera RFEF. Ni siquiera la lesión del zaguero titular en su misma demarcación ha servido para que Óscar Cano haya apostado por él. El sustituto de Borja Jiménez en el banquillo coruñés ha preferido desplazar a un central a ese flanco antes que probar a Retu. El acuerdo con el canterano del Real Madrid y con el conjunto gallego está prácticamente hecho, sin embargo, la operación sigue en el aire porque, paralelamente, la dirección deportiva del Dépor tiene abierta una operación para doblar esa posición que no acaba de concretarse. La dirección deportiva blanquiazul confía en tener al futbolista trabajando en Alicante el miércoles como muy tarde, pero la única garantía, por ahora, es la palabra dada. En cuanto se oficialice la cesión, Marcos Bravo perderá su ficha y será dado de baja, con o sin acuerdo amistoso. Manu Navarro estaba convencido de poder triunfar en Segunda RFEF. Quien favoreció la adquisición de sus derechos deportivos, también; sobre todo porque le vio entrenar y desenvolverse con suficiencia en las sesiones de trabajo del conjunto que preside Raúl Martín Presa. Pero el joven jugador formado en la base rayista necesita encontrar regularidad, hacer algo más que entrenar al máximo nivel. Es imperativo que compita porque el año próximo, de seguir en Alicante, ocuparía ficha profesional y hay que testar su valía en condiciones de máxima tensión. Si no se muestra, tampoco será una baza apetecible en el mercado de fichajes, de modo que, cuando Lolo Escobar no le necesite, Manu Navarro ha aceptado jugar con el segundo equipo en el grupo 6 de Tercera RFEF. Segunda baja: Víctor Villacañas Te puede interesar: Hércules CF Hércules CF: Ander Vitoria se la juega el domingo Hércules CF El Hércules acumula 15 jugadores expulsados en temporada y media El Hércules selló por fin la salida de Víctor Villacañas. El extremo no contaba para Lolo Escobar y la secretaría técnica inició con él un proceso de diálogo hace días para buscar una solución amistosa a la rescisión de su vínculo laboral. El club necesita su alta federativa para inscribir al central que se prevé cerrar a mediados de la semana que viene, dado que está en activo en el grupo 1 de Primera RFEF. Villacañas (26 años), que cambió el Intercity por el cuadro blanquiazul en julio, sale del Hércules con un gol anotado (en Olot) y ningún partido jugado completo de los 12 en los que ha participado acumulando 400 de los 1.700 minutos que lleva ya el equipo. El extremo de Leganés es el segundo de los futbolistas que deja la disciplina blanquiazul en enero. El primero, Joan Truyols, dejó su ficha a José Artiles, que ya debutó frente al CD Ibiza. El central, de baja médica, se queda fuera de la plantilla hasta junio mientras se busca una solución a medio plazo para él en función de cómo evolucione su dolencia de rodilla.