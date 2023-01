El Hércules sigue coleccionando tarjetas rojas. Con la expulsión de Jean Paul el pasado domingo ante el Ibiza Islas Pitiusas, el conjunto blanquiazul acumula ya un total de 15 jugadores expulsados en temporada y media. Este año es la cuarta roja que ve el equipo alicantino, ya que previamente fueron expulsados Maxi y Truyols, en dos partidos. En esta ocasión, la roja del delantero francés es dolorosa, ya que se trata de uno de los jugadores más en forma del equipo. Ander Vitoria será el delantero que tenga la oportunidad de suplirlo en los dos partidos que tiene de castigo Jean Paul.

El equipo blanquiazul sufrió la pasada temporada un total de 11 expulsiones, siendo con diferencia el club que más rojas vio de la categoría. Este año el equipo de Lolo Escobar no lidera ese ránking, ya que equipos como el Espanyol B (5), el Badalona (5) y el Atlético Saguntino (6) presentan números superiores en el apartado de expulsiones.

Retuerta, cedido

Por otro lado, el Hércules ha llegado a un acuerdo para el fichaje de Alberto Retuerta, lateral izquierdo del Deportivo. El jugador madrileño, que no ha dispuesto de un solo minuto en liga en toda la temporada, llegará en calidad de cedido y se incorporará en breve a los entrenamientos una vez se haga oficial su contratación. La llegada de Retuerta supondrá la salida de Raúl Bravo, que no ha dispuesto de minutos ni con Ángel Rodríguez ni ahora con Lolo Escobar, dejando el lateral cubierto con el madrileño y con Felipe Chacartegui. Retuerta llegó al Deportivo procedente del filial del Real Madrid, club al que pertenecía desde que se incorporó a su Alevín B en 2012. Con anterioridad, el futbolista madrileño dio sus primeros pasos en el CD Vicálvaro (2007-2010) y el Rayo Vallecano (2010-2012).

Por otro lado, La Nucía anunció ayer a través de un comunicado oficial que ha llegado a un acuerdo para el delantero Sergio Buenacasa, exjugador del Hércules, se marche cedido al Talavera, equipo que también milita en Primera RFEF, aunque en el grupo 1.

Sergio Buenacasa, atacante de 26 años de edad, llegó a La Nucía el pasado verano procedente de la Cultural Leonesa. Con anterioridad militó en las filas del Hércules de Alicante, Málaga, Ponferradina, Mallorca, Barakaldo y Real Zaragoza, club en el que se formó.

En La Nucía ha disputado un total de doce encuentros, cuatro de titular, en los que ha acumulado 386 minutos de juego y ha marcado un gol. Tras cinco meses en el equipo alicantino jugará hasta final de temporada en el Talavera en calidad de cedido.

Dylan Leiva jugará en el filial

Dylan Leiva, que sigue recuperándose de un esguince de rodilla, ya no volverá a jugar en el primer equipo del Hércules. Cuando se recupere de su lesión lo hará en el filial blanquiazul de Tercera RFEF, liberando de esta forma una ficha que servirá para incorporar a un nuevo central. Leiva (Argentina, 31 de diciembre de 1996) llegó en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2023 procedente del Deportivo Madryn, pero no ha respondido a las expectativas y el club ha tenido claro su salida del conjunto de Lolo Escobar para jugar en el filial salvo que se llegue a un acuerdo con algún club interesado en el jugador. En principio, el defensa no ve con malos ojos seguir en Alicante y jugar en el segundo equipo hasta final de temporada.