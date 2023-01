Pitido final. Mientras todos se abrazan alrededor de Riera, Lolo Escobar, desde su banquillo, tira el abrigo al suelo y corre fugaz hacia su portero. Llega hasta él, salta y se encarama al busto gigante de su guardameta. Gracias a él y a sus seis paradas de «enorme mérito», el técnico acaba de engordar una estadística fabulosa: cuatro triunfos y dos empates en sus seis jornadas al frente del equipo.

El entrenador del Hércules le reconoció el trabajo al canario: «Carlos (Abad) se ha levantado como el porterazo que es. Algunos quisieron señalarle hace una semana, culparle de algo, y él, en vez de ponerse nervioso, ha hecho un partido espectacular. Es muy difícil ver porteros de su nivel en estas categorías, tenemos mucha suerte de tenerle con nosotros», advirtió el técnico blanquiazul alabando la actitud del meta insular.

Con Ander Vitoria no fue tan cariñoso, al revés. Le sustituyó por Luque Júnior en el minuto 69, cuando el partido iba empate a cero. Y, como sucedió en Sagunto, fue retirar al vasco del césped y consumarse la victoria. «No quiero valorar la actuación de Ander Vitoria, no quiero que sepa mi opinión por terceros, no voy a decir nada antes de que hable con él y le dé mi valoración de su actuación», contestó cuando se le cuestionó sobre el pobre rendimiento ofrecido por el ariete vizcaíno, que dispuso de una ocasión muy clara para estrenarse como goleador, pero su disparo se marchó muy por encima de la portería.

«El Badalona ha jugado un gran partido, muy bien. A nosotros nos ha costado entrar fruto de las imprecisiones, seguramente por la falta de adaptación a esta superficie. Los fallos nos han puesto nerviosos y eso no nos ha dejado dar nuestro mejor nivel. Pero hemos creído y hemos buscado el gol siempre», ensalzó Escobar, feliz por el triunfo «a pesar de todas las bajas que teníamos».

«Al herculano más optimista de todos le habría costado imaginar que este equipo podría hacer 14 de los 18 puntos que hemos sumado, pero yo sabía que este era un gran bloque al que había que hacerle cuatro retoques para que diera todo lo que tiene, por eso acepté venir», desveló el preparador extremeño, que es muy consciente de que lo más difícil no es llegar hasta la promoción (ahora a 2 puntos), sino mantenerse ahí.

«Tenemos que pelear todo el rato, no hay margen, todo lo que nos viene son finales y hay que disfrutar lo justo de las victorias», avisó antes de anunciar que antes del cierre del mercado de fichajes «tendremos alguna sorpresa».