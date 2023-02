Lolo Escobar no se arruga nunca en la sala de prensa del Rico Pérez. Expone sus ideas con claridad y nunca regatea ninguna pregunta. Ander Vitoria volvió a ser una de los ejes de su comparecencia semanal antes de los partidos y confirmó que el delantero viajará con la expedición blanquiazul a Zaragoza tras destacar que ha visto una mejoría en el delantero en los últimos días y que tiene posibilidades de jugar este domingo a partir de las 12 horas ante el Ebro.

El entrenador del Hércules señaló tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva que el campo del Ebro es un escenario en el que se penaliza todo, en alusión a sus reducidas dimensiones y a que es de césped sintético.

«Es un campo donde se puede hacer gol en cualquier acción, por lo que hay que estar alerta durante los 95 minutos que dure el partido», comentó el técnico extremeño, quien admitió haber dedicado la semana a corregir los errores que le costaron al equipo la derrota ante el Teruel.

Escobar cuenta con todos sus jugadores, a excepción de Nico Espinosa, para el partido, si bien adelantó que realizará cambios, pero no como castigo por la derrota, sino para adaptar al equipo a las características del campo y del rival.

«Si pusiera un once parecido al de la pasada semana me estaría equivocando. Vamos a competir en un campo en el que es clave el primer balón y la segunda jugada», explicó Escobar, quien no descartó utilizar dos delanteros «porque habrá más posibilidades de ganar la segunda jugada en ataque».

Sobre Ander Vitoria, el técnico destacó su mejoría: «Está dando pasos hacia lo que queremos de él, lo que pasa es que yo no puedo regala titularidades. En estos 15 días ha bajado peso y ha ganado masa muscular como toda la plantilla. Es la primera semana en la que lo ha hecho muy bien, está más fino y ayer le abrieron la ceja, pero eso no creo que pueda impedir que no tenga sus opciones para el domingo». «Yo lo que demando de él es lo mismo que le pido a todos y en cuanto me lo dé el primero que quiere verle con buenos ojos soy yo y esta semana la ha hecho bastante buena. Van a viajar los tres delanteros que tenemos porque creo que en ese campo van a ser necesarios», añadió Lolo sobre Ander.

«El Ebro es un equipo de mitad de tabla desde que cambió de sede. Ese campo les favorece y nos va a exigir más allá de lo futbolístico, como intensidad y contundencia, que suelen ser determinantes en estos campos», argumentó el entrenador.

El técnico lamentó las dos últimas derrotas «porque la gente se desilusiona fácil», pero negó que se haya pinchado un «globo» en el vestuario «porque eso era algo más de fuera que de dentro».

«Había cosas que me parecían surrealistas viviendo de donde vinimos», señaló el extremeño, quien no quiso polemizar con los colegiados a pesar de los últimos arbitrajes.

«Nos han pitado cero penaltis en 25 partidos, pero imagino que cambiará en algún momento. Lo que tenemos que hacer es llegar más al área y hacer dudar al árbitro. Voy a intentar no generar ninguna psicosis», añadió el técnico, que optó por no profundizar más en las labores arbitrales.

Por último, Escobar se sintió responsable de la derrota ante el Teruel por no estar en el banquillo para ayudar al equipo por su expulsión en la jornada anterior. «Todo lo que afecta a una dinámica favorable te va a perjudicar. Me achaco muchísimo la derrota», concluyó.