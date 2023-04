Las posibilidades de que Lolo Escobar pueda probar en el Camp d’Esports la única fórmula que no incluye a Artiles en la banda derecha, la de avanzar a Raúl Ruiz siempre que detrás esté Diego Jiménez para tapar el lateral, no tiene visos de hacerse realidad este fin de semana en Lleida. El central no supera las molestias musculares y sus malas sensaciones, aunque la cicatriz ha sellado ya, y sigue sin poder trabajar al mismo ritmo que los demás.

El defensa zamorano inició la semana en el gimnasio y en el club son pesimistas con su inclusión en la convocatoria, así que todo hace indicar que el castellano no se ejercitará a pleno rendimiento hasta el lunes que viene. Diego Jiménez que firmó en enero tras rescindir con el UCAM Murcia por falta de rodaje en Liga, solo ha podido disputar dos encuentros completos en su segunda etapa como blanquiazul. Se lesionó en un entrenamiento después de completar los 90 minutos en el triunfo sobre el Ebro el pasado 26 de febrero. Lo que en un primer momento se evaluó como una sobrecarga, derivó en una microrrotura que ha tenido al jugador entrando y saliendo de las sesiones de trabajo sin posibilidad de afianzarse en el equipo. Más de un mes después, por culpa de las recaídas, continúa sin estar disponible para Lolo Escobar, que no confía en las prestaciones de Víctor Eimil pese a que, en el caso del gallego, es su posición natural. También está casi descartado Jack Harper, recuperándose de la fractura en el dedo que se hizo durante un entrenamiento. El delantero escocés, que empezaba a coger ritmo de competición después de pasar dos meses parado por un percance en la rodilla, ha vuelto a verse obligado a parar por un percance físico. Marcelo Djaló avanza en su recuperación con trabajo específico al margen del grupo igual que Nico Espinosa, que progresa adecuadamente tras la intervención de Lasse Lempainen Ayer, el futbolista cedido por el Getafe estuvo en Fontcalent junto a sus compañeros en la sesión de vídeo posterior al empate con el Terrassa y después se marchó a la consulta del doctor Pedro Ripoll para valorar la evolución de su dolencia. No acudió solo. Le acompañó Christian Cedrés, que no puede entrenar con normalidad mientras cumple la sanción de cinco partidos por haber llamado payaso al colegiado que le expulsó al final del Hércules-Mestalla. El extremo canario arrastra molestar en la rodilla y también pasó consulta ayer con el prestigioso traumatólogo en su clínica de excelencia FIFA. Ambos viajaron en el vehículo del británico. Mientras, al margen, siguiendo planes específicos de rehabilitación, separados, avanzaban en su puesta a punto Marcelo Djaló y Nico Espinosa. El central está en mitad de un proceso delicado y lento para recuperar una rodilla que quedó destrozada en la jornada inaugural. El canterano, que no volverá a jugar hasta la próxima campaña según las estimaciones de doctores y entrenadores, también progresa adecuadamente tras la cirugía que le realizó el especialista finés Lasse Lempainen a finales de febrero.