«Esto es lo que hay». Por fin lo dijo. Era la única excusa que aún faltaba en la sala de prensa. Lolo Escobar, después de ver como su equipo se dejaba empatar un partido que iba ganando 2-0 al descanso, no disimuló su enfado en la sala de prensa y cargó toda la responsabilidad de la pérdida de dos puntos vitales en la espalda de sus futbolistas. «Nos ha faltado nivel. Cualquier otro equipo de la categoría cierra este partido con el 2-1, nosotros no», dijo el preparador blanquiazul sin ruborizarse.

Después acusó a César Moreno, el hombre al que había ensalzado días antes diciendo que necesitaba a dos jugadores diferentes para realizar su faena, de ser el responsable último del desastre. «Hemos cometido un penalti infantil. César mete el pie y hace un penalti innecesario. No tenía que hacer penalti, ni siquiera era una acción de peligro», sostuvo el preparador de Don Benito pese a que Jordi Cano estaba solo en el corazón del área perfilándose para el disparo.

«No sé cómo le va a afectar esto al vestuario. A mí no me va a afectar. Quedan 18 puntos. Esto ha sido muy duro, pero seguimos a dos puntos del objetivo. Me agarro como un clavo ardiendo a eso y seguiré peleando hasta el último segundo», enfatiza Escobar.

«Cualquier otro equipo de esta categoría habría matado el encuentro con el 2-1, pero nosotros damos pases desastrosos»

«Seguro que el camino que llevamos no es el correcto, pero tampoco lo era en pretemporada cuando se perdió con el Orihuela por goleado, ni después. Pero esto es lo que tenemos. Hemos tenido ocasiones para matar el partido y cuando teníamos que dar el último pase, era siempre la peor opción, un pase desastroso», denuncia Escobar quitándose de en medio.

Los cambios, pospuestos al máximo, tienen su razón de ser: «Siempre que empleo el plan B sale mal. Cada vez que hacemos cambios, el equipo empeora. Por eso intento no tocar nada cuando nos van bien las cosas. Cuando lo hago, sale mal», se disculpa el entrenador.

«El nivel de la plantilla es este, con esto jugadores tenemos que llegar al final. Sigo creyendo que da de sobra para alcanzar el play-off, pero hay que pelear, dar todos el 200% y creo que hay jugadores que no lo están haciendo, esa la realidad. Yo, cuando salen mal las cosas, me voy cabreado, busco cómo mejorar, qué puedo hacer mejor, pero otros en el vestuario no lo hacen», dice el técnico sin dar nombres y llenando de sospechas un vestuario que queda retratado en público.